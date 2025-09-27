Milan, domani ritorna il 12esimo uomo in campo: il comunicato della Curva Sud

In occasione della sfida di domani sera tra Milane Napoli tornerà a cantare la Curva Sud Milano per sostenere la squadra di Allegri per un big match importante in chiave ambizioni elevate.

Il comunicato della Curva Sud

“Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina.

Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala. Noi siamo il Milan!”.

La conferenza di Allegri

“È il primo big match della stagione e per noi sarà un test importante. Stiamo bene e abbiamo recuperato anche Leao. Dobbiamo affrontare la partita sapendo delle difficoltà che andremo ad affrontare. Sono contento del fatto che i tifosi siano in tanti domani e siano vicini alla squadra. Quest’anno abbiamo cominciato il lavoro tutti insieme e con molta attenzione. Nonostante i risultati non dobbiamo pensare che sia tutto risolto ma dobbiamo continuare a lavorare”.

“Leao deve trovare la condizione ottimale. Pulisic sta crescendo e Gimenez si è sbloccato. Comunque ci sono i cambi e gli obiettivi si raggiungono se quelli in panchina che entrano ti portano un qualcosa. Credo che il Milan abbia i giocatori capaci di incidere anche dalla panchina e per questo fare la formazione per me domani sarà difficile, speriamo di indovinarla. Dubbi? Ne ho abbastanza, speriamo di risolverli entro domani sera sennò sarà un casino (ride, ndr)”.