Scontro Bagnaia-Marquez, scintille Ducati: box in subbuglio

Marc Marquez è a un passo dal nono titolo, ma intanto le scintille nel box Ducati non smettono di fioccare. Lo scontro tra Bagnaia e Marquez è durissimo.

La stagione 2025 della MotoGP ha avuto un solo grande protagonista: Marc Marquez. Lo spagnolo, salito sulla Ducati GP25, ha dominato il campionato con una costanza impressionante, lasciando dietro di sé soltanto le briciole ai rivali. Nessuno è riuscito a tenere il suo passo e questo ha reso ancora più evidente il contrasto con il compagno di squadra Francesco Bagnaia, autore di una stagione deludente. Il torinese, reduce da due titoli mondiali consecutivi nel 2023, ha faticato enormemente ad adattarsi alla nuova moto. Errori, difficoltà di assetto e una fiducia mai realmente ritrovata hanno reso il suo campionato un calvario. A differenza di Marquez, che ha saputo sfruttare ogni occasione trasformandola in vittoria, Bagnaia non è riuscito a esprimere il suo talento, ritrovandosi spesso a rincorrere.

E così il mondiale ha preso presto una direzione chiara. Il numero 93 è a un passo dalla conquista del nono titolo iridato in carriera, il settimo in top class, che potrebbe arrivare già nel weekend di Motegi. Per festeggiare matematicamente, gli basterà raccogliere almeno tre punti in più del fratello Alex Marquez, secondo in classifica. Una situazione che dà il senso del dominio esercitato quest’anno, con lo spagnolo capace di costruirsi un margine insormontabile. Alle spalle di Marc, però, la lotta resta viva. Il secondo posto mondiale è infatti ancora in bilico: Alex Marquez guida la volata ma subito dietro c’è Pecco Bagnaia, deciso a chiudere la stagione con un risultato che possa almeno addolcire un’annata amara.

Bagnaia punta al secondo posto, Alex vuole rimandare la festa

Se il titolo sembra già scritto, la sfida per la piazza d’onore promette scintille. Francesco Bagnaia, dopo settimane difficili, vuole risalire la china e scavalcare Alex Marquez in classifica. L’ex campione del mondo ha spiegato di essersi ritrovato nei test di Misano: “Abbiamo trovato alcune soluzioni che riproporremo anche in Giappone per capire se possono aiutarci ad avere più confidenza alla guida. Spero di poter tornare a guidare al meglio. Proveremo a lottare per il secondo posto”. Una dichiarazione che certifica la volontà di non mollare fino all’ultima gara. Dall’altra parte, Alex Marquez non vuole recitare il ruolo di comprimario e sogna di rinviare la festa iridata del fratello maggiore: “Posticipare il titolo significherebbe aver disputato un grande weekend a Motegi. Comunque non ci penso troppo. Prima o poi, Marc finirà per vincere il Mondiale. Devo solo fare del mio meglio”.

Una posizione che rende ancora più affascinante la sfida interna in casa Ducati. Infine, le parole del grande protagonista, Marc Marquez, che sente di aver chiuso un cerchio: “Mi aspetto che Alex sia veloce come sempre. Io devo mantenere la concentrazione giusta per vincere il titolo. Questo sarebbe il campionato in cui ho saputo voltare pagina dopo gli infortuni. Questa è la mia seconda vita in MotoGP”. A Motegi si scriverà dunque una pagina storica: la consacrazione di un campione eterno e la battaglia per un podio che ha il sapore di rivincita per chi, come Bagnaia, vuole dimostrare di non essere ancora fuori dai giochi.