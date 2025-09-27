SI HD

Serie A, Como-Cremonese: le formazioni ufficiali

La 5^ giornata del campionato di Serie A si apre con la la sfida tra gli azzurri e i comaschi. Un derby lombardo inedito per il massimo campionato. Reduci da un avvio di campionato positivo le due squadre si sfida al Sinigaglia per una sfida molto importante per confermare il momento positivo.

Cesc Fabregas, allenatore Como (Screen Youtube Dazn) – Sportitalia.it

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Johnsen. All. Nicola.

