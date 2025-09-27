Serie A, le probabili formazioni della 5^ giornata

Tra oggi, domenica e lunedì, la Serie A riparte e gioca il suo 5º turno. Si comincia alle 15 con Como-Cremonese e finirà alle 20:45 di lunedì con Genoa-Lazio.
Como-Cremonese, oggi ore 15
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.
Juventus-Atalanta, oggi ore 18
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Samardzic; Krstovic. All. Juric.
Cagliari-Inter, oggi ore 20:45
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Belotti. All. Pisacane.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
Sassuolo-Udinese, domani ore 12:30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue; Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.
Pisa-Fiorentina, domani ore 15
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino.
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli.
Roma-Hellas Verona, domani ore 15
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Gift-Orban. All. Zanetti.
Lecce-Bologna, domani ore 18
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Nadia; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Morente. All. di Francesco.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.
Milan-Napoli, domani ore 20:45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
Parma-Torino, lunedì ore 18:30
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprati, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabé Garcia, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.
TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni.
Genoa-Lazio, lunedì ore 20:45
GNEO (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vazquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira.
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri.