Atalanta, allenamento individuale per Scamacca: la situazione in casa Dea

L’Atalanta ha comunicato la situazione relativa a infortunati, allenamenti dopo la Juventus e in vista della Champions.

Oggi, allenamento al mattino. – “Scarico” per chi ha giocato contro la Juventus –

Seduta completa per chi non ha giocato o ha giocato pochi minuti all’Allianz Stadium Kolašinac: allenamento integrato con la squadra Primavera Scamacca: allenamento individuale Hien: terapie Scalvini: terapie Zalewski: terapie Bakker: terapie

Domani – ⁠*allenamento* alle ore 17.30 a Zingonia (primi 15 minuti aperti ai media).

Le parole di Juric in conferenza

Sei più amareggiato o contento per il pari?

“Un po’ tutte e due. Ci è mancata la qualità per chiuderla. Abbiamo sofferto all’inizio una Juve molto forte ma dopo avevo la sensazione di poter fare il secondo gol. C’è soddisfazione poi per aver difeso così in 10, mi è piaciuto lo spirito. Partita positiva”.

Sul Brugge?

“Ancora brucia dall’anno scorso ai ragazzi. Dobbiamo prepararla bene, dovremo recuperare i giocatori visto che giochiamo ogni 3 giorni. Dobbiamo prepararla nel migliore dei modi”.

Su Ahanor?

“È un acquisto che ci ha stuzzicato molto, era rischioso pagarlo così tanto. Nel primo mese ha sofferto l’adattamento, le mie richieste, poi si è ripreso, ha voglia di imparare”.