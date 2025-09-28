Fiorentina, Pioli: “Non siamo sodddisfatti, serve vincere…”

Nella sala stampa dell’Arena Garibaldi, Stefano Pioli commenta lo 0-0 della sua Fiorentina contro il Pisa.

Mister, cosa manca per trovare davvero la sua Fiorentina?

“Manca ancora qualcosa. Dobbiamo concedere meno in fase difensiva, anche se davanti abbiamo creato tanto. Ci è mancato il gol e forse un po’ di personalità. L’inizio complicato della stagione pesa, ma sono convinto che questa squadra abbia margini importanti di crescita”.

Si aspetta qualcosa in più dai singoli?

“Tutti dobbiamo dare di più, a partire da me. La volontà di uscire da questo momento c’è, ed è condivisa. La squadra ha bisogno di ritrovare la vittoria e non può avere la stessa leggerezza che si ha quando tutto gira per il verso giusto. Però non ho visto un gruppo sfiduciato. Non siamo macchine: anche noi sentiamo il peso delle difficoltà, ma oggi, pur commettendo degli errori, siamo rimasti dentro la partita fino alla fine”.

Queste prossime due gare casalinghe cosa possono rappresentare?

“I tifosi non sono soddisfatti, ed è comprensibile. Sta a noi cambiare passo. Dobbiamo accettare le critiche e rispondere con le prestazioni, dimostrando di avere la forza per rialzarci”.