Juve: è l’ora di dire chi sei

Dove può arrivare la Juve di Tudor non è ancora così chiaro. Perché la squadra tiene e reagisce – è vero – ma concede tanto, a volte troppo. Fin qui è andata bene quasi sempre, la sensazione però è che abbia già speso il doppio delle energie rispetto alle altre che vorrebbero fare la stessa corsa al vertice. Appare chiaro che la Juve abbia ancora qualcosa meno del Napoli che vuole difendere lo scudetto: i margini di crescita sono ampi e il calendario non aiuta per assimilare i concetti, Tudor sta facendo di tutto per tenere comunque la squadra in equilibrio.

Il primo filotto di gare ha messo in evidenza qualche limite sulla tenuta. La Juve ha fatto un gran mercato in attacco ma in mezzo al campo è rimasta corta: se è vero che Thuram venga considerato ormai un elemento imprescindibile, Locatelli e Koopmeiners sembrano pochi per garantire l’intensità che serve nel gioco di Tudor. McKennie è diventato una comparsa: l’americano è in scadenza come Vlahovic, nelle gerarchie pure lui è scivolato in fondo. Chissà che a gennaio possa esserci qualche novità, prima però bisognerà trovare delle alternative adeguate.

Il nuovo percorso a tappe ravvicinate è partito dal confronto con l’Atalanta: quasi una replica di altre puntate già viste allo Stadium, con un finale da brividi che ha messo in secondo piano le difficoltà iniziali. La Juve deve crescere e deve farlo in fretta per andare in controllo sulla stagione pensando al medio-lungo periodo, ora deve capire cosa vuole diventare e passare alla fase della consapevolezza. Non sarà facile con il Villareal e neanche col Milan subito dopo: è un’altra settimana di fuoco che può dire tanto se non tutto del progetto bianconero. È l’ora dell’azione.