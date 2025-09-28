Max Verstappen molla la F1, ufficiale: addio al titolo

Max Verstappen è ormai pronto a salutare la Formula 1: l’ultimo annuncio è fin troppo chiaro, i tifosi sono rimasti spiazzati.

Max Verstappen non è disposto a cedere la corona iridata così facilmente. I due trionfi consecutivi in Italia e Azerbaigian hanno ridotto il ritardo dal leader della classifica piloti, Oscar Piastri, a 69 punti. La distanza è ancora considerevole, specialmente se si tiene conto che alla fine del campionato del mondo mancano solo sette weekend.

Tuttavia dal Gran Premio d’Olanda in pista si sta vedendo un’altra Red Bull. Verstappen la sta sfruttando a pieno ed è pienamente determinato a recuperare altro terreno nelle prossime gare, sperando ovviamente in qualche altro passo falso delle due McLaren. Il ritorno al successo del campionissimo olandese sta facendo anche risalire la scuderia di Milton Keynes nella classifica costruttori: il team anglo-austriaco è ora a soli 14 punti dal terzo posto attualmente occupato dalla Ferrari.

Eppure, nonostante questo notevole cambio di passo della Red Bull e le continue smentite di Verstappen su una possibile separazione con il team a fine stagione, i rumors sul futuro del quattro volte campione del mondo continuano a circolare con insistenza. Proprio in queste ore è arrivata una notizia che sembra addirittura allontanare Max dal Circus della Formula 1.

Max Verstappen saluta la F1: scelta fatta, fan senza parole

Nella giornata di ieri, infatti, Verstappen ha preso parte al round della NLS – la Nürburgring Langstrecken-Serie – che si è svolto sul circuito storico del Nürburgring Nordschleife. Alla gara di 4 ore hanno partecipato all’incirca un centinaio di vetture, tra cui proprio quella del campionissimo di F1. Ma di quale auto si tratta? Verstappen è salito a bordo di una Ferrari 296 GT3 assieme al pilota britannico Chris Lulham. Il 22enne gareggia già nella GT World Challenge Europe Endurance e Sprint Cup per Verstappen.com Racing e ha un certo feeling con Verstappen: i due, infatti, gareggiano da anni gareggia a livello virtuale con il team RedLine.

“È una mia passione partecipare anche a questo tipo di gare GT3 – ha detto Max Verstappen – Sono appassionato di corse, anche al di fuori della Formula 1. Ogni giro al Nordschleife è un’esperienza diversa. L’atmosfera è davvero fantastica e ci sono molti appassionati di endurance”.

“Il mio sogno è quello di partecipare alla 24 ore del Nürburgring Nordschleife – ha poi aggiunto il pilota della Red Bull –Il Nordschleife è in cima alla mia lista dei circuiti su cui vorrei correre, perché è estremamente impegnativo e difficile, con la sua lunghezza enorme e il suo layout storico stretto”.