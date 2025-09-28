Milan, Allegri: “Test importante superato, ma ora guardiamo alla prossima. Juve? Sarà divertente”

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato, arrivata nel big match contro il Napoli.

Soddisfatto della prestazione?

“Sono contento, perché era un test importante per noi contro un Napoli di grande qualità. Abbiamo disputato un buon primo tempo, poi nel secondo ci siamo allenati a difendere con l’uomo in meno. È solo l’inizio, i ragazzi hanno fatto bene ma da domani dobbiamo già pensare all’ultima gara prima della sosta”.

Il Milan ha ritrovato il senso di gruppo?

“Dobbiamo continuare a lavorare, è stato fatto un piccolo passo avanti. Partite sofferte come questa ci saranno ancora, ma affrontandole con questo spirito sarà più semplice portarle a casa. Leao è ancora indietro di condizione, Nkunku sta crescendo. I presupposti per fare bene ci sono”.

Il modo di giocare quando l’ha deciso?

“Dalla prima partita col Liverpool. All’inizio giocavamo con due trequartisti e il doppio mediano. Poi dipende dalle caratteristiche dei giocatori, a volte in allenamento proviamo soluzioni diverse che possono tornarci utili nel corso dell’anno”.

Quale sarà il ruolo di Leao?

“Davanti ho cinque giocatori per due o tre posti, quindi l’importante è che tutti migliorino la condizione. Mi dispiace per Nkunku, che ha grande qualità, mentre Gimenez ha lavorato molto bene. Quello che conta è che chi va in campo dia il massimo. Oggi è stata una partita diversa, anche perché siamo rimasti in dieci”.

Come ha fatto a rendere così ‘allegriano’ Modric?

“Luka è un giocatore di grande intelligenza. Davanti alla difesa ti offre qualità, ma allo stesso tempo è bravo anche nelle chiusure”.

Dopo la Cremonese sembrava tutto nero…

“Il calcio è strano: lì abbiamo preso due gol sugli unici cross. Paradossalmente abbiamo sofferto di più col Bari. Eravamo solo all’inizio, ma più i ragazzi si allenano insieme e più crescono”.

Sta già pensando alla Juve?

“No, non ancora. Sarà una bella partita, meravigliosa. Ne ho giocate tante sia qui che lì, è anche divertente”.