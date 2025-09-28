Milan e Napoli, a voi: a San Siro il primo test significativo per Allegri e Conte

Prime indicazioni e dove trovarle. Sicuramente a San Siro questa sera, dove Milan e Napoli si sfidano per un big match particolarmente indicativo nella lotta Scudetto. I rossoneri sono reduci da un ottimo filotto, considerando anche il successo in Coppa Italia contro il Lecce.

In chiave probabile formazione, Allegri è pronto a schierare il classico 3-5-2 con Gimenez e Pulisic in attacco. Rientra a disposizione Leao, dopo esser stato fuori praticamente un mese. Il portoghese partirà inizialmente dalla panchina.

De Bruyne, McTominay e Hojlund: il tridente proveniente dalla Premier League è pronto a farsi sentire nella Scala del Calcio. Questa sera ci si aspetta grande spettacolo.

Ruben Loftus-Cheek ha parlato così a CBS Golazo del momento dei rossoneri: “Penso che dobbiamo essere realisti e concentrarsi su cosa sta succedendo ora, abbiamo giocato belle partite e stiamo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio. Ma penso che non possiamo entusiasmarci troppo. Dobbiamo rimanere concentrati sul migliorare ogni giorno come squadra, allenandoci bene, e concentrandoci partita dopo partita senza guardare troppo in avanti”.

Le parole di Conte dopo il Pisa

Come procede l’inserimento di Lucca e degli altri nuovi?

“Noi dobbiamo avere pazienza, perché durante la gara ci possono essere cose positive e altre da migliorare. Noi con i nuovi, che sono nove e a parte De Bruyne arrivano da realtà diverse… Si ritrovano con lo scudetto sulla maglia, in una piazza come Napoli che vive di calcio. Quindi dovremo avere tempo e pazienza per inserirli. Con Lucca stiamo lavorando tanto per fargli capire determinate situazioni, ha qualità importanti ma deve fare uno step in su. Lo stesso Hojlund ha 22 anni, nel Manchester United non giocava. Sono queste le considerazioni da fare, considerazioni da persone serie. Va detto che sono nove i nuovi, vale a dire mezza squadra. Siccome dobbiamo fare un’annata con quattro competizioni significa che c’è da giocare, tenere botta, fare esperienza durante le partite e non solo in allenamento. Perciò dico che il secondo anno è il più complesso”.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.