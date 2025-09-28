Milan, Scarponi su San Siro: “Siamo fiduciosi. Domani è l’ultimo passo di un lungo viaggio”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro il Napoli. Al centro delle sue parole, ancora una volta, il tema stadio:

“Domani, mi auguro, si chiuderà un lungo percorso. Spero che il Consiglio comunale prenda una decisione saggia su San Siro: è un passaggio fondamentale e confido che ci sia”.

Fiducia e trasparenza: la posizione del Milan

Il numero uno rossonero ha poi risposto alle domande legate alla proprietà del club e ai dubbi sollevati sulla trasparenza:

“Per quanto riguarda il Milan, la situazione è chiarissima. La società appartiene a RedBird, che a sua volta fa capo al signor Gerry Cardinale: lo vediamo spesso, lo conosciamo tutti. Per questo non comprendo come possa nascere un tema di trasparenza. Quanto all’Inter, non spetta a me parlarne: saranno loro a spiegare la propria posizione, anche se mi pare sia analoga alla nostra”.