Napoli, Conte: “La fase difensiva è sempre stato un nostro punto di forza… Dobbiamo fare meglio. De Bruyne contrariato? Spero che..”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha analizzato ai microfoni di DAZN la prima sconfitta in campionato, maturata nel big match contro il Milan.

Dispiace aver concesso subito un gol?

“Dispiace sì, potevamo fare meglio a livello di squadra. Andare sotto dopo pochi minuti a San Siro non è mai semplice. Però la squadra mi è piaciuta per l’atteggiamento e per come ha giocato. Anche nel primo tempo abbiamo pressato alto il Milan e creato occasioni da gol. Ultimamente abbiamo concesso qualcosa in più, e la fase difensiva è sempre stata la nostra forza. Dobbiamo continuare a lavorare, ma la prestazione resta positiva contro una squadra come il Milan, molto tosta fisicamente. Da questa partita dobbiamo trarre buone sensazioni, pur sapendo che c’è da migliorare”.

Questo Napoli è più fragile?

“Parliamo comunque della prima sconfitta dopo cinque partite, e a San Siro contro il Milan, non contro l’ultima della classe. Il Milan ha qualità importanti, ci sta che ti faccia due gol. Detto questo, bisogna fare meglio come squadra, e i ragazzi lo sanno benissimo: si attacca e si difende tutti insieme. Serve più attenzione e concentrazione. Sul 2-0 diventa complicata, ma ci siamo rimessi a giocare, abbiamo creato situazioni, e alla fine bisogna anche concretizzare”.

Marianucci preferito a Beukema?

“Luca è un calciatore che il Napoli ha acquistato e che fa parte della rosa. Non è in lista Champions, quindi mercoledì non avrebbe potuto giocare. Si sta allenando bene, si sta guadagnando spazio, ed è un giocatore con grandi potenzialità. Oggi ha meritato la chance e ha dimostrato di poterci stare. Speriamo che mercoledì non succeda nulla a Beukema e Juan Jesus, perché non abbiamo altri centrali. Di Lorenzo sarà squalificato, Spinazzola e Olivera hanno avuto affaticamenti e vedremo. Giocando ogni tre giorni bisogna fare valutazioni attente. La nostra crescita passa anche da ragazzi che non sono titolari, e per crescere devono vivere partite ufficiali. Sono contento della prova di Luca, lo aiuterà a maturare. Gutierrez rientrava dopo mesi, abbiamo forzato un po’ la situazione”.

I cambi di De Bruyne e McTominay?

“Ho cercato di inserire giocatori freschi per l’uno contro uno, perché il Milan si chiudeva molto. In attacco ho messo dentro Lucca per cambiare qualcosa. I cambi si fanno per dare una svolta e credo che siano stati quelli giusti”.

In conferenza stampa, a Conte è stato chiesto anche della reazione di De Bruyne al cambio e il tecnico ha parlato così:

“Mi auguro che fosse contrariato per il risultato. Perché se era contrariato per altre cose, ha beccato la persona sbagliata.”