Pisa, Gilardino: “Orgoglioso della prestazione! Sugli episodi…”

Conferenza stampa post partita di Pisa-Fiorentina, terminata 0-0 all’Arena Garibaldi. A parlare è il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino.

Come giudica la prestazione della sua squadra?

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi per l’atteggiamento e la mentalità mostrata in campo. C’è rammarico, è normale, per non aver portato a casa i tre punti, ma abbiamo messo dentro energia e qualità. Abbiamo colpito una traversa, un palo, ci è stato annullato un gol e, allo stesso tempo, siamo stati impeccabili in fase difensiva. Sulle seconde palle e in mezzo al campo abbiamo fatto benissimo: Caracciolo, Touré e Akinsanmiro hanno disputato una gara straordinaria, di corsa, sacrificio e tecnica. Non ho avuto nulla da rimproverare nello spogliatoio: manca solo la vittoria, ma la prestazione ha reso orgogliosi i nostri tifosi”.

Come ha visto gli episodi contestati dai suoi giocatori?

“Ci sono stati alcuni momenti dubbi. Il gol annullato a Meister, da ex attaccante, faccio davvero fatica a concepirlo. E poi c’è stato un episodio molto discutibile sul cross di Bonfanti. Però noi dobbiamo restare concentrati sul campo e sul nostro gioco”.

Cosa è accaduto ad Aebischer?

“Ha accusato un fastidio all’adduttore, speriamo non sia nulla di serio. Nei prossimi giorni farà gli esami strumentali per capire meglio la situazione”.

Un giudizio sulla partita di Tramoni?

“Ha fatto un lavoro enorme insieme a Nzola, spendendo tante energie anche in fase difensiva. Tra le linee si è mosso bene, ha dato equilibrio e sostanza. Ci serve più concretezza negli ultimi metri, ma è parte del percorso di crescita che stiamo portando avanti attraverso il gioco”.

Cosa manca ancora a questa squadra?

“Sono molto soddisfatto. La maturazione passa anche da queste tappe: ci sono percentuali di crescita evidenti. Mancano i tre punti, li cerchiamo e li vogliamo con forza, ma prestazioni come questa – insieme a quella di Bergamo – sono tra le migliori della stagione. La vittoria arriverà”.

Un giudizio sui cambi?

“Hanno portato freschezza, personalità ed energia positiva, proprio quello di cui avevamo bisogno. Anche Vural ha fatto bene: ha qualità importanti e può darci tanto.”