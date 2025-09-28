Roma, obiettivo continuità: all’Olimpico arriva il Verona

Obiettivo continuità. Serve alla Roma di Gian Piero Gasperini che questo pomeriggio ospita all’Olimpico l’Hellas Verona per cercare il secondo successo filato dopo quello nel derby con la Lazio.

In chiave formazione, Gasperini dovrebbe riproporre Pellegrini e Soulé alle spalle di Ferguson.

In casa scaligera, Zanetti lancerà ancora una volta la coppia complementare formata da Orban e Giovane.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Konè, 12 Tsimikas; 18 Soulè, 7 Pellegrini; 11 Ferguson. All: Gasperini.

Verona (3-5-2): 1 Montipò; 5 Nunez, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 8 Serdar, 24 Bernede, 11 Akpa Akpro, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban. All: P. Zanetti.

La conferenza di Gasperini

Terza partita in sette giorni. Ha in mente un po’ di turn-over?

«A parte Bailey e Dybala, non ci sono altre situazioni di difficoltà: sono tutti recuperati, tutti presenti. Io non sono mai per un turno, la rosa è molto ampia. Chi sta bene gioca, e soprattutto in questo periodo c’è bisogno di continuità e di fissare le situazioni di gioco sulle quali stiamo crescendo. La squadra si sta esprimendo meglio di partita in partita. Non è assolutamente un problema fisico, anche perché abbiamo giocato mercoledì e questa volta abbiamo un giorno in più per arrivare alla domenica. Quando stai bene puoi tranquillamente continuare a giocare, se sei affaticato magari no. Ci sono sempre cinque cambi, che sono importanti e garantiscono di avere una squadra competitiva e fresca. Qualche rotazione ci può essere, perché non è solo che giochiamo oggi, ma anche giovedì e poi di nuovo domenica. Quando si entra in due o tre settimane consecutive con impegni infrasettimanali, allora sì, possono esserci piccoli cambi, ma la mia intenzione non è mai stata di modificare molto la squadra. Alla fine anche con le sostituzioni ti puoi aiutare».

Questa è la sua miglior partenza di stagione in carriera?

«Non lo so se sia la migliore, non guardo molto le statistiche. Ho giocato in tanti campionati, quindi ci sono state partenze buone e altre meno. Questa è una buona partenza sul piano dei risultati, indubbiamente, ma quello che mi preme di più all’inizio della stagione, per alcune giornate, è vedere la squadra crescere: ogni partita mettere qualcosa in più, avere qualche certezza in più, sia a livello di giocatori sia nelle loro prestazioni. Credo che prima di raccogliere bisogna seminare, e questo è ancora un momento di semina. Siamo chiaramente contenti dei risultati, perché ci aiutano, però non è il momento di guardare solo a questo. Bisogna guardare più avanti: riuscire a far crescere la squadra, a farla giocare meglio, a darle sempre più solidità e convinzione, e continuare a inserire giocatori affidabili».

Come si può migliorare in fase offensiva?

«Gli inserimenti devono arrivare da tutti: non solo nelle conclusioni, ma anche nelle rifiniture e nella costruzione del gioco. Se hai una costruzione migliore riesci a produrre più situazioni pericolose. Il gol di Mancini dell’altra sera è stato molto importante ed efficace per come si è inserito, andando ad attaccare la porta in quel modo. Lo possiamo fare con più giocatori. È evidente che gli attaccanti hanno più occasioni perché sono più vicini alla porta, ma ci si può arrivare anche con altri. Rimango dell’idea che sia sempre l’efficacia dell’intera manovra offensiva a rendere gli attaccanti più prolifici».