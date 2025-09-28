Serie A, la Roma vince ancora: 2-0 al Verona. Fiorentina e Pisa non si fanno del male

Vince ancora la Roma di Gian Piero Gasperini, che in casa ha ragione dell’Hellas Verona con due gol: uno per tempo, da parte di Dovbyk e Soulé. Gagliarda e fortunata la formazione giallorossa che conquista la quarta vittoria in campionato, portandosi a quota 12 punti alla pari del Napoli, che giocherà stasera contro il Milan.

A Pisa, invece, Pisa e Fiorentina non riescono a sbloccare la gara dell’Arena Garibaldi. Il Pisa va decisamente più vicino alla vittoria rispetto alla squadra viola di Stefano Pioli, che continua a faticare. Solo la sfortuna ferma la squadra nerazzurra che non conquista la prima vittoria davvero per colpa della Dea bendata.

Roma a fatica

Molto più difficile e complessa la vittoria della squadra giallorossa rispetto a quanto non dica il risultato netto di 2-0. La squadra di Gian Piero Gasperini va immediatamente in vantaggio grazie al colpo di testa e al primo gol in campionato di Artem Dovbyk. Il vantaggio spegne la Roma, mentre accende il Verona che, soprattutto con Gift Orban, va più volte vicino al pareggio. Clamorosa la traversa in avvio di ripresa colpita dal centravanti gialloblù, dall’interno dell’area piccola a porta vuota. Nel finale, su una ripartenza condotta alla grande da Ferguson, anche grazie ad un rimpallo fortuito, il pallone diventa perfetto per il piede di Soulè.

Fiorentina ancora a secco. Pisa sfortunato

Dopo 34 anni Pisa e Fiorentina tornano a sfidarsi in Serie A, ma il derby si chiude con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. La squadra di Alberto Gilardino gioca con intensità, colpisce un palo e una traversa, si vede annullare un gol e reclama un rigore, ma porta a casa solo il secondo punto stagionale. La Fiorentina invece incassa il terzo pari consecutivo fuori casa e conferma una crisi di gioco e identità. Pioli paga assenze pesanti e un attacco sterile. Ora serve una scossa immediata: giovedì arriva la Conference League.