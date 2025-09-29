Brividi Michael Jordan, tutti in lacrime: NBA commossa

A decenni dal suo ritiro la stella di Michael Jordan brilla ancora più forte di tutte le altre. Un team italiano lancia un commosso omaggio per il campione.

Nonostante siano passati ormai oltre vent’anni dal suo definitivo ritiro dalle scene della pallacanestro mondiale, Michael Jordan o “His Airness” rimane una delle figure più importanti non soltanto dell’NBA, non soltanto del basket ma dello sport mondiale in assoluto. La sua leggenda non è mai davvero finita e ancora oggi, il suo nome suscita emozioni fortissime negli appassionati di sport di tutto il pianeta Terra. E non solo, se pensiamo a Space Jam!

Con un carriera ventennale articolata tra i Chicago Bulls ed i Washington Wizards, Jordan è considerato da molti il giocatore di basket perfetto ed uno dei più forti di sempre assieme a Lebron James e Kobe Bryant e la sua figura, per fare un paragone per chi non segue questo sport, potrebbe essere accostata a quella di Diego Armando Maradona per il calcio o Connor McGregor per le MMA al livello di importanza dell’immagine ed impatto sull’industria.

Jordan è stato uno dei primi atleti a trascendere il campo e il tempo passato a giocare: con il suo nome, sono nate un’intera linea di abbigliamento sportivo, migliaia di spot televisivi, il famoso film animato che abbiamo citato prima e molto altro. Tutto questo sommato ad un piccolo periodo passato a giocare a baseball. Insomma, un’icona dello sport a cui oggi, una squadra italiana molto importante ha voluto tributare un piccolo omaggio.

Trieste omaggia Jordan, che emozione per i fans

Il team Pallacanestro Trieste, impegnata in serie A1 e con lo stadio di casa che è il famosissimo PalaTrieste, ha avviato una bella collaborazione ufficiale con il marchio Jordan per portare alla luce un omaggio graditissimo al campione americano. Del resto, l’NBA ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il nostro paese con vari atleti nostrani che hanno anche militato nel campionato in passato.

La squadra avrebbe lavorato a delle canotte personalizzate da utilizzare in vista del Basketball Champions League che omaggiano le grandi notti di Jordan durante il suo prime ai Chicago Bulls: il colore scuro andrebbe proprio ad omaggiare le maglie Stefanel che si utilizzavano a quei tempi. Un salto al passato, guardando però al futuro della squadra.

Questa collaborazione segna un precedente importante nel campo della pallacanestro italiana: “Questa maglia rappresenta la pallacanestro che vogliamo giocare in Europa”, sono le parole del manager Michael Arcieri che ha definito l’operazione un grande successo. Al momento, non sappiamo se saranno disponibili per l’acquisto anche per i fans ma vi terremo aggiornati!