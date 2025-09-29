Inter, Dimarco: “Mi mancava un po’ di fiducia, ora in Champions…”

Federico Dimarco ha parlato in casa Inter alla vigilia della partita di Champions contro lo Slavia Praga.

Con quanta fiducia arrivate a questo debutto in casa?

“Ci arriviamo bene, cerchermo la quarta vittoria consecutiva. Sto lavorando per ritrovare la fiducia che ho perso nell’ultimo periodo”

Cosa intendi per ritrovare la fiducia?

“Mi mancava un po’ di fiducia a livello personale. Mi sono reso conto che non avevo reso al meglio ma questo può succedere”

Contro il Cagliari è vero che siete sembrati con maggiore fiducia?

“Sono d’accordo. Abbiamo fatto una grande partita a Cagliari ma si può sempre migliorare. Anche con la Juventus ad esempio abbiamo fatto una bella partita”

San Siro è un fattore in Champions League?

“Cerchiamo di affrontare le partite sia in Champions che in campionato allo stesso modo. Noi quando abbiamo fatto dei passi falsi è perchè abbiamo pensato troppo in là. Dobbiamo pensare partita per partita”

Il cambio di allenatore ha dato motivazioni?

“Si allena la partita solo giocando. Uscendo matematicamente al sessantesimo era difficile arrivare in condizione. Quest’anno sto giocando più minuti”

A che punto è questa Inter?

“I ragazzi nuovi si stanno integrando bene. Sono giovani e forti e ci daranno una grandissima mano. Sono dei grandi uomini e anche se all’inizoo non giocano aiutano sempre il gruppo. L’Inter è a un buon livello e può migliorare”

Qual è l’errore da non commettere?

“Non dobbiamo sottovalutare l’avversario perchè è forte e viene a uomo e dobbiamo essere bravi a uscire dalla pressione”