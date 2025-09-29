SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Monza, nuovo CdA: Lauren Crampsie presidente, Mauro Baldissoni AD

Monza, nuovo CdA: Lauren Crampsie presidente, Mauro Baldissoni AD

di
Monza, nuovo CdA: Lauren Crampsie presidente, Mauro Baldissoni AD

AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:

(i) Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza;

(ii) Mauro Baldissoni;

(iii) Brandon Gabriel Berger;

(iv) Kirk Galiani;

(v) Rocco Strazzella;

(vi) Gianluca Iuliano;

(vii) Fabrizio Ferrara

Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni Amministratore Delegato.

La medesima Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:

(i) Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale;

(ii) Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo;

(iii) Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo

e

(i) Manuela Patrizi, Sindaco supplente;

(ii) Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente

Nel ringraziare i membri del Consiglio e i Sindaci uscenti, AC Monza rivolge ai componenti dei nuovi organi sociali un caloroso benvenuto e un augurio per il lavoro che li attende.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×