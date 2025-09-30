Atalanta, Juric: “Emozione enorme. Kossounou e Bellanova? Vediamo gli esami…”

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria in Champions League contro il Club Brugge.

Quanto è soddisfatto di questo successo europeo?

“È stata un’emozione enorme, una gara intensa e complicata per l’inferiorità numerica, ma la squadra ha reagito alla grande. Il gol di Pasalic è stato un capolavoro”.

Quali sono le condizioni di Kossounou e Bellanova? E cosa è cambiato nella ripresa?

“Domani gli esami chiariranno meglio la situazione. I ragazzi stanno dando tutto: nel primo tempo ci è mancata un po’ di qualità negli ultimi metri e abbiamo concesso al Brugge un gol evitabile. Nella ripresa invece abbiamo alzato i giri, pressando di più e con più convinzione, meritando la vittoria”.

A chi dedica il successo? E come giudica le prove di Lookman ed Ederson?

“Questa vittoria è per i tifosi, che ci sostengono sempre e stanno vivendo un momento bellissimo. Lookman ed Ederson hanno dato segnali positivi, anche se solo a tratti hanno mostrato tutto il loro potenziale. Hanno comunque messo minuti importanti nelle gambe”.

Che impressioni le hanno dato Ahanor e Bernasconi?

“Sono due giovani che stanno regalando grandi soddisfazioni. Ahanor sta crescendo molto nelle ultime partite, mentre Bernasconi è la dimostrazione concreta del lavoro di qualità portato avanti nel nostro settore giovanile”.

Pasalic è ormai il simbolo di questa Atalanta?

“Sì, è uno che non molla mai, proprio come me che vengo dalla stessa città, Spalato. Ha uno spirito straordinario: si è procurato il rigore e ha segnato un gol bellissimo”.

Si può parlare di vittoria del cuore?

“Direi di sì. Abbiamo imparato tanto dalla scorsa stagione e questa volta siamo stati molto più concentrati, soprattutto nel secondo tempo, quando abbiamo aggredito l’avversario con decisione”.

Sulemana e Lookman possono giocare insieme?

“Potrebbe essere una soluzione interessante. Abbiamo diverse alternative in avanti, da De Ketelaere a Samardzic, e questo ci permette di variare molto”.

Come valuta la prestazione di Samardzic?

“È un giocatore che lavora tanto e possiede grande talento. L’avvio di stagione è stato eccellente e sono convinto che possa crescere ancora”.