Atalanta, Percassi: “Contento del ritorno di Lookman e Ederson. Abbiamo fiducia…”

Alla vigilia di Atalanta-Bruges, seconda giornata della league phase di Champions League, l’amministratore delegato Luca Percassi ha parlato a Sky Sport, toccando i temi più caldi: i rientri di Ederson e Lookman, la gestione degli infortuni e la filosofia nerazzurra legata ai giovani.

Il ritorno di Ederson e Lookman è un segnale forte anche dal punto di vista emotivo. Quanto pesa riaverli in un match del genere?

“Siamo felici, perché conosciamo bene il valore di entrambi. Sono due pedine fondamentali e l’auspicio è di recuperare presto tutti, così da dare al mister la rosa completa”.

La gara non è ancora decisiva, ma tre punti dopo il ko di Parigi sarebbero oro. Quanto contano in questo momento?

“Ogni partita in Champions pesa tantissimo. Sappiamo che affrontiamo un avversario preparato, che lavora molto bene, e le difficoltà non mancheranno. Ma vogliamo affrontarle con lo spirito che contraddistingue l’Atalanta”.

Il tema infortuni resta centrale: Scamacca non ha tempi certi di recupero. Quanto vi preoccupa la sua situazione?

“Siamo fiduciosi. Ci vorrà un po’ di pazienza, ma dopo la sosta delle nazionali contiamo di avere notizie positive. L’obiettivo è riportarlo in condizione, così come gli altri giocatori fermi ai box”.

Dagli infortuni spesso nascono nuove opportunità per i giovani. È un aspetto che rispecchia da sempre la filosofia dell’Atalanta.

“È così: chi parte dietro può ritagliarsi spazio e questo per noi è un motivo di orgoglio. Abbiamo costruito una rosa competitiva e vedere crescere i ragazzi è una grande soddisfazione. Fa parte del DNA Atalanta: credere nei giovani e dare loro fiducia. È la nostra strada e vogliamo continuare a percorrerla, riducendo al minimo gli errori”.