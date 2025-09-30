Champions League, il Galatasaray sorprende il Liverpool. Il Tottenham frena a Bodo

Serata di Champions League incredibile e pazza, come da tradizione ormai di questa nuova formula della League Phase. Nella serata in cui l’Inter batte lo Slavia Praga 3-0 a San Siro ci sono diversi risultati sorprendenti.

Il Galatasaray sorprende il Liverpool

In particolare, a Istanbul, il Liverpool cede di fronte alla forza del ricco Galatasaray di Okan Buruk. La gara comincia con i Reds che ovviamente spingono per la vittoria. L’episodio che decide la gara è il rigore trasformato da Victor Osimhen nel primo tempo. Un vantaggio che la squadra di Arne Slot non riesce mai a pareggiare.

Il Tottenham rimonta in Norvegia

I londinesi allenati da Thomas Frank rimontano il doppio vantaggio del Bodo Glimt. I norvegese dominano per oltre un’ora sul loro campo, sempre difficilissimo. Il doppio vantaggio dei norvegesi è firmato dalla doppietta dell’ex Milan Hauge. A pareggiare i conti ci pensano nel finale Van de Ven e Richarlison.

Dominio Bayern

Dura meno di un tempo, di fatto, ma sfida del Bayern in casa del Pafos. La squadra tedesca di Vincent Kompany segna quattro gol in meno di 20 minuti tra il 15′ e il 34′ con doppietta di Kane, gol di Jackson e Guerriero. Orsic nel finale di primo tempo segna l’eurogol della bandiera. Chiude i conti sull’1-5 nel secondo tempo Olise.

Super Atletico

Vince segnando ancora 5 gol come contro il Real, l’Atletico Madrid che batte l’Eintracht Francoforte. In gol anche Giacomo Raspadori che apre le marcature immediatamente, poi successivamente Le Normand e Griezmann chiudono nel primo tempo l’incontro sul 3-0. Nella ripresa fissano il risultato Burkardt per il gol della bandiera e poi Simeone e Alvarez per il 5-1.

Vola De Zerbi

Gara chiusa nel primo tempo anche per l’Olympique Marsiglia di De Zerbi, che batte 4-0 l’Ajax. La squadra di De Zerbi va immediatamente davanti con una doppietta di Paixao. Prima della mezz’ora chiude i conti Greenwood, mentre nella ripresa ci pensa Aubameyang.

Chelsea di misura

Nel ritorno di Mourinho a Stamford Bridge, il suo Benfica perde col minimo scarto. Il Chelsea vince 1-0 grazie a un autogol del centrocampista colombiano Rios nel primo tempo.