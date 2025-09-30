SI HD

Champions League, il Real Madrid passeggia sul Kairat Almaty: in Kazakistan finisce 5-0

Serata da Real Madrid nella competizione del Real Madrid. Ad Almaty, nella trasferta più lunga della storia della Champions League, il Real vince 5-0 sul Kairat, per la prima volta nella fase a gironi (ormai a girone unico) della Champions League. Le merengues bussano la vittoria casalinga sull’Olympique Marsiglia e si portano in testa al mega girone con 6 punti. Un successo che in parte riscatta la brutta scoppola rimediata in Liga nel derby contro l’Atletico.

Il Kairat Almaty, invece, incassa un’altra goleada dopo quella rimediata in casa dello Sporting Lisbona 4-0 due settimane fa. Nove reti fatte e zero subite, a testimonianza che la Champions non è affatto simile alla fase dei preliminari della massima competizione europea per club

I gol

A dominare la serata è l’ormai solito Kylian Mbappé, autore delle prime tre reti del Real. Una su rigore e le altre su azione, di cui una molto bella con uno scavetto a ingannare l’estremo difensore della formazione kazaka, addirittura servito direttamente da Thibaut Courtois. A completare il pokerissimo a domicilio dei Blancos ci hanno pensato Camavinga e l’ex Milan Brahim Diaz nel finale di gara.

Una piccola soddisfazione per Xabi Alonso che aveva preso 5 reti appena tre giorni fa dall’Atletico.

