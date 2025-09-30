Champions League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Bruges e Kairat Almaty-Real Madrid

Dopo il ko rimediato all’esordio contro il PSG, l’Atalanta è chiamata a rialzarsi subito nella seconda giornata di Champions League contro il Bruges. Juric può dirsi soddisfatto dei progressi della sua squadra che, dopo i primi risultati balbettanti, ha cambiato marcia. L’ultima gara in Serie A, la Dea ha conquistato un ottimo pareggio contro la Juventus. Ma stasera, in Champions League deve scacciare dei fantasmi. L’avversario sarà quel Bruges che aveva battuto ed eliminato la Dea nel turno plyaoff della passata edizione.

Le scelte ufficiali di Juric e Hayen

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookma, Krstovic. All. Juric.

BRUGES (4-2-1-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Vanaken; Forbs, Tzolis, Tresoldi. All. Hayen.

Attenzione all’”italiano”

Per i tifosi italiani sarà l’occasione per vedere uno degli astri nascenti del calcio europeo. L’italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Figlio dell’ex calciatore Emanuele Tresoldi, il centravanti ex Hannover 96 partirà titolare. Lui italianissimo di origini, è cresciuto in Germani e per ora ha scelto le nazionali giovanili tedesche. Ma nel suo cuore, si narra, ci sia la Nazionale azzurra. Starà al CT Gattuso capire se e come c’è la possibilità di convocarlo. Nicolò, intanto, si è già messo in luce con il gol che ha sbloccato l’incontro nella prima gara dei belgi, nonché prima vittoria nella League Phase di Champions League, quando la formazione tecnico Hayen aveva schiantato 4-1 il Monaco tra le mura amiche.

Le formazioni ufficiali di Kairat Almaty-Real Madrid

Dopo il bruttissimo ko nel derby stracittadino contro l’Atletico Madrid, il Real Madrid di Xabi Alonso si rituffa nell’atmosfera più congeniale alle Merengues. La squadra dell’ex Bayer Leverkusen affronta la più complessa delle trasferte in Kazakistan contro la formazione del Kairat Almaty. Ecco le scelte ufficiali.

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Hramyka, Mrynskiy, Jorginho; Satpaev. All. Urazbakhitin.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran Garcia; Tchouameni, Ceballos; Mastantuono, Güler, Vinicius Junior; Mbappé. All. Xabi Alonso.