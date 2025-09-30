Giudice sportivo, gli squalificati per la 6^ giornata di Serie A: stangata per il Como!

La quinta giornata di Serie A si è chiusa con il successo della Lazio sul Genoa, ma a tenere banco sono le decisioni del Giudice Sportivo in vista del prossimo turno. Alla vigilia della sesta giornata, che prenderà il via già venerdì 3 ottobre con Verona-Sassuolo, sono arrivate squalifiche pesanti sia per alcuni calciatori sia per un allenatore di spicco.

Stangata Como

Tra i giocatori fermati, de Roon (Atalanta) dovrà scontare un turno di stop dopo il doppio giallo rimediato contro la Juventus. Stessa sorte per Estupinan, espulso direttamente durante la sfida con il Napoli per un intervento da ultimo uomo. Ben più severa, invece, la punizione per Jesus Rodriguez del Como: l’esterno, allontanato contro la Cremonese per un fallo violento a palla lontana, sarà costretto a saltare tre partite.

Anche Fabregas out

Il Como, però, perde anche il suo allenatore: Cesc Fabregas è stato fermato per due giornate. Il tecnico spagnolo, già ammonito, ha rimediato un rosso diretto nei minuti di recupero e, secondo quanto riportato, avrebbe avuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro a fine gara.

Un turno che, dunque, si preannuncia complicato per diverse squadre, costrette a rinunciare a pedine fondamentali e a rivedere i propri piani tattici.