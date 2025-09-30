Inter, Chivu soddisfatto: “I ragazzi hanno l’atteggiamento giusto. Thuram, vedremo come sta…”

Cristian Chivu ha parlato a SkySport dopo la vittoria netta 3-0 contro lo Slavia Praga, nella seconda giornata della League Phase di Champions League.

L’Inter è sembrata molto concentrata fino alla fine.

“Abbiamo trattato questa gara come partita importante e seria, con l’atteggiamento giusto. É un filo sottile, quando si vince c’è troppo entusiasmo, bisogna divertirsi senza perdere comportamenti e atteggiamenti. Hanno sempre avuto un comportamento corretto”.

Come sta Thuram?

“Lui dice un crampo, domani accertamenti, speriamo nulla di grave”.

Come mai sette cambi rispetto a Cagliari?

”Volevo dare minutaggio a tutti anche a quelli che hanno giocato poco, ma sono dentro il progetto. Poi c’erano solo 72 ore tra una partita e l’altra. Dovevo far recuperare qualcuno. Dovevo fare i conti anche con la partita importante che abbiamo nel weekend. E poi devo anche pensare che poi andranno a giocare altre due partite in Nazionale”.

A inizio stagione parlavi in un certo modo. Cercate più facilmente la verticalità.

”Io sono contento di quello che stiamo facendo perché vedo grande applicazione. I ragazzi stanno facendo bene, sono felice di quello che stanno facendo. E sono orgoglioso di questo gruppo, che sta accettando di fare delle cose prima non erano abituati a fare”.