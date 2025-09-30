Alla vigilia della sfida di Champions League sul campo del Villarreal, la Juventus deve fare i conti con alcune assenze pesanti. Nella seduta di rifinitura mattutina, Khephren Thuram ha lavorato a parte, mentre Bremer si è allenato regolarmente con il gruppo. Tuttavia, entrambi non partiranno per la Spagna: i loro nomi non compaiono infatti nell’elenco dei convocati stilato da Igor Tudor.

La lista dei convocati di Tudor

Questa la lista dei convocati per la sfida di domani della Juventus contro il Villarreal.

PORTIERI: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;

DIFENSORI: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso,, Cabal;

CENTROCAMPISTI: Locatell, Koopmeiners, Adzic, Kostic, McKennie;

ATTACCANTI: Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Openda, David.

La probabile formazione della Juventus

In conferenza stampa, al fianco dell’allenatore croato, si presenterà Cabal, segnale che il difensore è in corsa per una maglia da titolare contro il “Submarino Amarillo”. Sul fronte delle scelte offensive, Conceição ha recuperato ma resta da valutare la sua condizione fisica: non è certo quanti minuti potrà garantire. Zhegrova, invece, sta crescendo di condizione e si candida con decisione per un posto dall’inizio. Tra i possibili rientri anche Jonathan David, pronto a ritrovare una maglia da titolare. A centrocampo, sarà probabilmente Koopmeiners a fare coppia con Locatelli, col compito di compensare l’assenza di Thuram e dare equilibrio alla squadra in una gara che si preannuncia molto impegnativa.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Tudor