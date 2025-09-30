Samardzic e Pasalic ribaltano il Bruges: vince la Dea 2-1

Una rimonta nell’ultimo quarto d’ora di gara, l’Atalanta conquista i primi tre punti della sua League Phase di Champions League. Vittima “sacrificale” il Bruges, che viene rimontato dopo una gara attenta e grintosa in casa dei bergamaschi. A fissare l’esito della gara sono state le reti di Tzolis per la formazione belga nel primo tempo. Nel secondo, la squadra di Ivan Juric, grazie ai cambi del tecnico stesso, è riuscita a trovare energia per tutta la ripresa e ribaltare la gara con i gol del subentrato Samardzic, su rigore guadagnato da Pasalic. E poi dello stesso croato su assist del subentrato Musah che riscatta l’erroraccio di Parigi.

Quota tre

Con la prima vittoria europea di questa stagione, la squadra di Ivan Juric sale a quota tre per pareggiare proprio il punteggio del Bruges in classifica. La squadra nerazzurra bergamasca continua a mostrare segnali di risveglio. La sensazione è che il suo tecnico Juric abbia trovato il modo di far giocare la sua Atalanta nella maniera più congeniale. Il successo odierno segue gli ottimi risultati conseguiti con Torino e Juventus, la vittoria netta 0-3 e il pareggio 1-1 dell’Allianz Stadium. Insomma un momento davvero importante che nasce proprio dalla prima giornata di Champions League quando l’Atalanta fu fortemente criticata per la sconfitta. Ma proprio Juric su quella sconfitta la pensava molto diversamente…