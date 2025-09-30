Sinner, tennis in lacrime: ultim’ora struggente

Le gioie agli Open di Cina sono state molte per Sinner, ma non sono mancate le lacrime nonostante le vittorie in serie: il messaggio è struggente.

Il cammino di Jannik Sinner al China Open 2025 continua, anche se non senza qualche brivido. L’altoatesino ha archiviato la pratica Fabian Marozsan con la consueta solidità, pur mostrando qualche momento di difficoltà che ha reso il match più combattuto del previsto. La vittoria ha comunque permesso al numero uno d’Italia di approdare al quarto turno, con la ferma intenzione di spingersi fino in fondo al torneo di Pechino, uno degli appuntamenti più prestigiosi della tournée asiatica.

Nel percorso verso i quarti, Sinner si è trovato di fronte a un avversario in grande spolvero: il francese Terence Atmane. Il transalpino ha disputato una partita coraggiosa, giocando a viso aperto contro il favorito e dimostrando di avere i colpi e la mentalità per mettere in difficoltà anche i migliori. Atmane è riuscito a strappare il secondo set, alimentando la speranza di un epilogo diverso e costringendo Sinner a rimettere ordine nel terzo parziale.

E lì è emersa la differenza tra un top player affermato e un talento ancora in costruzione. Sinner ha imposto un ritmo devastante, chiudendo il set decisivo con un sonoro 6-0 che ha ribadito la sua superiorità e sancito la resa del francese. Nonostante la sconfitta, la prestazione di Atmane ha raccolto consensi: il pubblico cinese ha apprezzato la sua personalità e la capacità di restare in partita contro un avversario di livello assoluto. Ma è stato il post gara a regalare l’emozione più grande, con un gesto che ha commosso tutti.

China Open, Atmane: “Grazie Jannik, mi hai indicato la rotta”

Al termine della sfida, Terence Atmane ha voluto rendere omaggio a Jannik Sinner con un messaggio pubblico che ha conquistato i tifosi. Attraverso il suo profilo Instagram, il francese ha scritto: “Oggi ho dato tutto quello che avevo, ma non è bastato. Complimenti per la prestazione, Jannik. Grazie per avermi indicato la rotta verso il massimo livello del nostro sport. Grazie a tutti per il supporto, ci vediamo il prossimo anno”. Parole semplici, ma dense di significato. Atmane ha dimostrato grande umiltà e riconoscenza, consapevole che affrontare Sinner rappresenti una tappa fondamentale nella sua crescita. Non è la prima volta che il giovane francese mostra questo lato del suo carattere: già a Cincinnati aveva sorpreso tutti regalando una carta Pokémon al campione azzurro in occasione del suo compleanno, un gesto che aveva strappato un sorriso allo stesso Jannik.

A Pechino, però, il messaggio è stato ancora più forte. Davanti al pubblico cinese, Atmane ha accettato con sportività la sconfitta e ha voluto ringraziare l’avversario che lo ha messo alla prova come mai prima d’ora. Una dichiarazione che rafforza il rispetto reciproco tra i due e che testimonia quanto Sinner sia già diventato un punto di riferimento per i colleghi del circuito, oltre che per i tifosi. La superiorità mostrata in campo e la gratitudine ricevuta fuori dal campo rendono ancora più chiaro il quadro: Sinner non è soltanto un campione, ma un modello per la nuova generazione.