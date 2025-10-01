Champions League, le formazioni delle altre gare delle 21. Spicca Barcellona-PSG

Serata piena di gare in Champions League. Oltre alle partite delle due italiane, Juventus e Napoli, alle 21 scendono in campo altre cinque sfide. Un programma ben nutrito, grazie alla League Phase, ovvero il primo turno col mega girone, ideato dalla Uefa ed entrato in vigore nella passata annata con risultati soddisfacenti. Sono quindi altre cinque le sfide, oltre Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting, che animeranno la serata della massima competizione europei. E queste sono le scelte ufficiali delle varie sfide.

Barcellona-Paris Saint-Germain

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Garcia, Cubarsí, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Torres. All. Flick.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Mayulu, Mbaye, Barcola. All. Luis Enrique.

Monaco-Manchester City

MONACO (4-4-2): Kohn; Vanderson, Dier, Salisu, Kherer; Akliouche, Teze, Diatta, Minamino; Fati, Balogun. All. Hutter.

MANCHESTER (4-1-4-1): Donnarumma; Stones, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. All. Guardiola.

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Chukwuemeka, Svensson; Adeyemi, Bellingham; Guirassy. All. Kovac.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Lekue; Rego, Jauregizar; I. Williams, Unai G., Navarro; Sannadi. All. Valverde.

Arsenal-Olympiacos

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Merino; Trossard, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi. All. Mendilibar.

Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Tape, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Kofane. All. Hjulmand.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Obispo, Yarek, Salah-Eddine; Schouten, Veerman; Perisic, Saibari, Wanner; Til. All. Bosz.