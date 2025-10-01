SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Champions League, le formazioni delle altre gare delle 21. Spicca Barcellona-PSG

Champions League, le formazioni delle altre gare delle 21. Spicca Barcellona-PSG

di

Serata piena di gare in Champions League. Oltre alle partite delle due italiane, Juventus e Napoli, alle 21 scendono in campo altre cinque sfide. Un programma ben nutrito, grazie alla League Phase, ovvero il primo turno col mega girone, ideato dalla Uefa ed entrato in vigore nella passata annata con risultati soddisfacenti. Sono quindi altre cinque le sfide, oltre Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting, che animeranno la serata della massima competizione europei. E queste sono le scelte ufficiali delle varie sfide.

Barcellona-Paris Saint-Germain

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Garcia, Cubarsí, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Torres. All. Flick.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Mayulu, Mbaye, Barcola. All. Luis Enrique.

Monaco-Manchester City

MONACO (4-4-2): Kohn; Vanderson, Dier, Salisu, Kherer; Akliouche, Teze, Diatta, Minamino; Fati, Balogun. All. Hutter.

MANCHESTER (4-1-4-1): Donnarumma; Stones, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland. All. Guardiola.

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Chukwuemeka, Svensson; Adeyemi, Bellingham; Guirassy. All. Kovac.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Lekue; Rego, Jauregizar; I. Williams, Unai G., Navarro; Sannadi. All. Valverde.

Arsenal-Olympiacos

Arteta Arsenal Champions League
Mikel Arteta, allenatore Arsenal – Sportitalia.it

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Merino; Trossard, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi. All. Mendilibar.

Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Tape, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Kofane. All. Hjulmand.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Obispo, Yarek, Salah-Eddine; Schouten, Veerman; Perisic, Saibari, Wanner; Til. All. Bosz.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×