Champions League, le formazioni ufficiali di Qarabag-Copenhagen e Union Saint Gilloise-Newcastle

La serata di Champions League, come ormai consuetudine da anni, anche oggi comincia alle 18:45 con due gare a fare da antipasto alla grande serata che ci attende. Prima delle 19, infatti, si giocheranno due gare davvero interessante. A Baku, al Tori Bahramov Stadium, il Qarabag padrone di casa ospita il Copenhagen. Qualche chilometro più a ovest, invece, nella periferia di Bruxelles, il Royale Union Saint-Gilloise ospiterà il Newcastle United. Due gare interessanti soprattutto per gli sviluppi potenziali di classifica che potrebbero avere. Ma ecco come scenderanno in campo le squadre protagoniste del pomeriggio.

Le formazioni ufficiali di Qarabag-Copenhagen

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Kacy Borges; Leandro Andrade, Zoubir, Kashchuk; Duran. All. Qurbanov.

COPENHAGEN (4-4-2): Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Lopez, Gabriel Pereira; Larsson, Lerager, Delaney, Robert; Elyounoussi, Moukoko. All. Neestrup.

Nella prima giornata, gli azeri hanno sorpreso il Benfica, rimontando da 0-2 a 3-2 e provocando di fatto l’esonero di Bruno Lage e il ritorno di José Mourinho. Dall’altra parte, i danesi hanno pareggiato 2-2 la loro sfida contro il Bayer Leverkusen.

Le scelte ufficiali per Union Saint-Gilloise-Newcastle United

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-1-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj; Rodriguez, David. All. Pocognoli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Guimarães, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon. All. Howe.

Risultati di segno opposto per i belgi e gli inglesi nella prima giornata della League Phase. La formazione di mister Pocognoli ha fatto un vero e proprio colpo battendo a domicilio il PSV Eindhoven. Mentre, nella ben più complicata sfida col Barcellona (seppure in casa, in Inghilterra) i Magpies hanno dovuto cedere il passo 1-2, subendo una doppietta del connazionale Rashford.