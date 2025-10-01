Champions League, le formazioni ufficiali di Villarreal-Juventus: Tudor mischia le carte

Secondo fondamentale turno in Champions League per la Juventus di Igor Tudor. Dopo aver pareggiato 4-4 in una assolutamente pazza alla prima giornata contro il Borussia Dortmund, la formazione bianconera è chiamata “a recuperare” il terreno perso lontano da Torino. La Juventus sarà impegnata a partire dalle 21 al Estadio de la Ceramica a Vila-Real in Spagna per la gara contro il Villarreal. La squadra bianconera reduce da tre pareggi consecutivi contro Borussia, Verona e Atalanta cerca il primo successo della sua League Phase. Ma soprattutto cerca di riassaporare il gusto dei tre punti che mancano dal 13 settembre (giorno di Juventus-Inter 4-3).

Gli undici iniziali di Villarreal e Juventus

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Comesan, Gueye, Moleiro; Pépé, Mikautadze. All. Marcelino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.

L’avversario

Il Villarreal sarà un avversario durissimo per la Juventus, sia per lo stile di gioco che per l’ambiente in cui si giocherà la gara. Come sempre, la Ceramica sarà un terreno di gioco caldissimo, all’interno del quale è difficilissimo vincere o spuntarla almeno con un pareggio. Infatti, gli spagnoli hanno vinto tutte le ultime 9 gare nello stadio di casa. La squadra spagnola ha uno stile di gioco poco propositivo, reattivo, e il suo sistema difensivo è difficilissimo da scardinare. Motivo per cui Marcelino non è un tecnico particolarmente apprezzato in Spagna, nonostante le vittorie conquistate.

La formazione della Comunitat Valenciana, all’esordio, ha perso contro il Tottenham 1-0 solo a causa di una incredibile autorete del portiere Luiz Junior.