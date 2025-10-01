Juventus, Tudor commenta: “Peccato per il pareggio, ma la squadra c’è”

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha commentato ai microfoni di Amazon Prime Video il pareggio per 2-2 contro il Villarreal in Champions League.

Sulla gestione degli episodi decisivi.

“È un rammarico, ma il calcio è anche questo. Non possiamo permetterci di subire un gol su calcio d’angolo negli ultimissimi istanti. Portiamo a casa questo punto e guardiamo avanti”.

Sul discorso all’intervallo.

“Ho chiesto ai ragazzi di restare positivi. L’ingresso di Chico ha dato energia, abbiamo provato a fare il massimo. Qualche errore c’è stato, ma ciò che brucia è il finale”.

Sulle scelte negli ultimi metri.

“Concordo, troppe decisioni sbagliate. La gara era stata preparata bene, ma in campo è emersa troppa frenesia, nervosismo e passaggi elementari sbagliati”.

Sui tanti gol subiti.

“I tre difensori sono quelli che stanno garantendo maggiore solidità. Il problema è sulle seconde palle, dove spesso arriviamo in ritardo. I centrali tengono in piedi la squadra”.

Sul gol di Gatti.

“Rete splendida, prestazione importante la sua”.

Sul morale della squadra.

“Un gol subito al 90’ pesa, ma bisogna rialzarsi. La squadra è viva, l’obiettivo resta dare continuità per tutti i 90 minuti, anche se sappiamo che non è semplice”.