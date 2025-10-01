Lacrime disperate per Marquez, MotoGP sconvolta: è terribile

Tutto il mondo della MotoGP è rimasto senza parole dopo la verità emersa su Marc Marquez: il campionissimo si è sciolto in lacrime.

Come da pronostico Marc Marquez è riuscito a chiudere il discorso Mondiale sul circuito di Motegi. Pecco Bagnaia è tornato a trionfare sia nella Sprint Race che nel Gran Premio, ma i due secondi posti hanno permesso al campionissimo spagnolo di conquistare il suo nono titolo iridato: una vittoria che oltretutto gli permette anche di pareggiare i successi del suo grande rivale Valentino Rossi.

Il Mondiale 2025 è stato dominato in lungo e in largo dal 32enne di Cervera: 11 vittorie su 17 GP disputati e 14 Gare Sprint vinte su 17. D’altronde basta guardare il divario in classifica per rendersi conto della differenza vista in pista tra Marc Marquez e il resto dei piloti della MotoGP: suo fratello, Alex Marquez, è secondo con 201 punti di ritardo, mentre Bagnaia è terzo con 267 punti in meno del suo compagno di squadra.

Marc Marquez è quindi riuscito in un’impresa a cui molti non credevano, ovvero tornare a vincere un Mondiale di MotoGP a distanza di sei anni dall’ultima volta e dopo tutti i problemi fisici avuti nelle scorse stagioni. In realtà, come ha raccontato il suo assistente e confidente José Luis Martinez, c’è stato un momento nella carriera di Marquez dove nemmeno il fenomeno iberico credeva più di poter tornare competitivo.

Marquez in lacrime: il retroscena ha sconvolto tutti

Martinez ha svelato un retroscena inedito in un’intervista rilasciata a Motorsport.com, prima del weekend di Motegi che ha incoronato Marquez campione del mondo per la nona volta. “Nessuno sa quanto Marc abbia pianto per tornare a questo momento“, ha detto il suo assistente, che si è poi soffermato sui problemi al braccio e sulle quattro operazioni a cui dovette sottoporsi l’attuale pilota della Ducati.

Il momento più difficile, secondo Martinez, è stato nel 2022 in Indonesia. Sul circuito di Mandalika, infatti, Marquez rimase vittima di un incidente nel warm up che gli rese impossibile prendere parte alla gara. In più, come spiega sempre il suo assistente, lo spagnolo doveva fare di nuovo i conti con i problemi di diplopia (la vista doppia).

“Mi disse che non ce la faceva più, che voleva smettere – le parole di Martinez che hanno spiazzato i fan di Marquez – Io cercai semplicemente di sdrammatizzare, gli dissi di non prendere decisioni nella foga del momento e che saremmo dovuti andare a pranzo, con calma, una volta arrivati a Madrid“.

Da quel momento in poi è cominciata la lenta risalita: il quarto intervento al braccio che gli ha permesso di tornare a guidare, il passaggio dalla Honda alla Gresini e infine l’approdo in Ducati e il ritorno al trionfo. “È la pressione che lo spinge a dare il meglio di sé, a motivarsi e a concentrarsi di più – ha aggiunto Martinez – Nelle gare in cui è stato maggiormente alle corde, ha dato il meglio di sé“.