Roma, novità importanti in arrivo



 

 

**De Rossi verso la rescissione con la Roma: rinuncia a 4 milioni**

 

Daniele De Rossi e la Roma stanno per chiudere definitivamente il loro rapporto. Secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio, dopo l’esonero del settembre 2024, l’ex tecnico giallorosso è infatti in procinto di rescindere il contratto che lo legava al club fino al 2027, rinunciando a circa 4 milioni di euro.

Il rinnovo, firmato solo pochi mesi prima, prevedeva un progetto triennale e uno stipendio di oltre 3 milioni annui. L’avvio della stagione però è stato disastroso: quattro gare senza vittorie hanno convinto la società ad allontanarlo, lasciandolo comunque formalmente sotto contratto.

Daniele De Rossi

La trattativa in corso punta a una risoluzione consensuale che alleggerirebbe il bilancio della Roma, mentre per De Rossi significherebbe chiudere senza strascichi legali e salvaguardare l’immagine del suo legame con il club.

Il rapporto tra l’ex capitano e la Roma resta profondo: 18 anni da calciatore, poi l’avventura da allenatore terminata bruscamente. Con la rescissione, De Rossi sarà libero di valutare nuove panchine: il suo nome resta caldo per future opportunità in Serie A.

