Ultim’ora, Sinner e Alcaraz declassati: scoppia la polemica

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono i dominatori del tennis mondiale ormai già da un paio d’anni. Sia nel 2024 che nel 2025 lo spagnolo e l’italiano si sono equamente divisi i trionfi negli Slam e anche negli altri tornei a cui hanno preso parte sono riusciti spesso ad arrivare in fondo. Al momento non sembra esserci un ‘terzo incomodo’ in grado di dare davvero fastidio al numero 1 e al numero 2 del ranking.

D’altronde basta dare uno sguardo proprio alla classifica ATP: Alcaraz e Sinner hanno un vantaggio abissale nei confronti del terzo, Alexander Zverev. Un divario che diventa ancora più marcato nei confronti degli altri atleti dal quarto posto in giù, vale a dire Djokovic, Fritz e Shelton.

Tanti appassionati di tennis si augurano che presto possa emergere almeno un nuovo campione del livello di Alcaraz e Sinner: le speranze sono riposte soprattutto in Joao Fonseca, 19enne brasiliano attualmente al 42esimo posto nel ranking ATP: il giovane atleta verdeoro sta facendo vedere ottime cose e di sicuro ha tutte le carte in regola per provare a dare fastidio a Carlos e Jannik. Tuttavia in queste ore sta circolando un altro nome.

Sinner e Alcaraz tremano: ecco chi può batterli

Stando a quanto affermato da Rick Macci, ex coach delle sorelle Williams e di Maria Sharapova, il tennista che può davvero battere Alcaraz e Sinner è un altro. Per Macci, infatti, l’unico che può davvero aspirare a compiere questo salto di qualità è Jack Draper: il coach lo ha scritto in un post su X, aggiungendo anche i motivi che lo rendono convinto delle potenzialità dell’inglese.

“Ha caratteristiche precise – le parole di Macci – la stazza, è mancino, possiede un dritto eccezionale, un servizio potente e ha migliorato molto anche il rovescio“. Secondo il noto allenatore finora Draper è stato bloccato dai problemi fisici, che gli avrebbero quindi impedito di competere con i migliori due al mondo.

“Ha battuto anche Alcaraz in un torneo – ha poi aggiunto Macci – quindi lo inserisco tra quelli che stanno bussando alla porta“. Attualmente il 23enne londinese è alle prese con un infortunio all’omero sinistro che lo ha costretto al ritiro negli scorsi US Open: Draper ha poi annunciato di non poter prendere parte al resto della stagione sul cemento proprio a causa del problema fisico. Il suo rientro in campo è previsto per l’inizio del 2026.