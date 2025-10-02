Bologna-Friburgo, le formazioni ufficiali: la scelta su Orsolini e Castro

Tutto pronto per l’inizio della sfida tra il Bologna e il Friburgo, queste le scelte ufficiali da parte di Vincenzo Italiano e Julian Schuster.

Bologna-Friburgo, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitík, Lucumí, Lykogiannīs; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. Allenatore: Julian Schuster.

Le dichiarazioni di Italiano alla vigilia

Alla vigilia della seconda giornata di Europa League, in programma giovedì 2 ottobre alle 18.45 al Dall’Ara, Vincenzo Italiano ha incontrato i giornalisti. Ecco i passaggi principali.

Mister, che partita si aspetta contro il Friburgo?

“Abbiamo studiato la gara con il Basilea e sappiamo che ci aspetta un avversario organizzato e di grande qualità. In casa è molto temibile, vedremo fuori. Il girone è tosto: dovremo alzare l’asticella”.

Come sta il Bologna in questo momento?

“Siamo in crescita, ma dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. Abbiamo più qualità nel palleggio e nelle conclusioni, ma concediamo ancora troppo dietro. Con tempo e condizione le prestazioni arriveranno”.

L’addio di Beukema e Ndoye pesa ancora?

“Sì, perdere due titolari di quell’equilibrio non è banale. Ci vuole pazienza per inserire i nuovi, ma la base è solida. Sono convinto che col lavoro arriveremo come l’anno scorso”.

Rowe divide la piazza: cosa gli manca?

“Nulla di sorprendente: è giovane e si deve ambientare. A Lecce ha fatto bene, ma servono settimane per crescere. Gol e qualità arriveranno, basta pazienza”.

Quali dettagli vanno sistemati subito per fare punti in Europa?

“Le palle inattive e la fase difensiva negli ultimi 20 metri. Lavoriamo sulle chiusure preventive e sui duelli: piccoli aggiustamenti che faranno la differenza”.

Serve più gamba o più testa ora?

“Entrambe. È normale avere difficoltà dopo cessioni importanti, ma vedo segnali: Heggem e Vitik cresceranno, Bernardeschi e Rowe daranno qualità, e Immobile tornerà a segnare. Ci arriveremo”.

Le giocate che aveva Ndoye lo scorso anno le vede più in Rowe e Cambiaghi o in Dominguez?

“Ogni fine allenamento Dan arrivava con le sagome in mano e si metteva a perfezionare il tiro in porta, rischiando persino di farsi male. L’applicazione c’è anche oggi da parte di tutti. Vlahovic aveva la stessa fame: ad ogni fine seduta si fermava a calciare, senza mai risparmiarsi. Dan ha fatto quel passo mentale che gli ha permesso di diventare il giocatore che abbiamo visto lo scorso anno. I nostri esterni devono imparare da questo: non basta eseguire i compiti, bisogna mettere qualcosa in più. Per Rowe e Cambiaghi significa diventare veri e propri attaccanti aggiunti, capaci di incidere nell’uno contro uno e di trovare la porta con continuità. Dominguez ha altre caratteristiche, ma può aiutarci con intelligenza tattica e capacità di inserirsi. L’importante è che ognuno faccia quel salto di qualità che trasforma il talento in rendimento concreto”.