Europa League, Adamu risponde a Orsolini: Bologna-Friburgo termina 1-1

Primo punto del Bologna in Europa League: la formazione di Vincenzo Italiano ha pareggiato 1-1 al Dall’Ara contro il Friburgo.

Il primo tempo

Il Friburgo si presenta al Dall’Ara spavaldo nei primi minuti, ma i padroni di casa ci mettono poco per impossessarsi del gioco. La prima occasione per i felsinei arriva al 19′: Castro serve al bacio Orsolini che calcia forte da posizione angolata, la palla sfiora l’esterno della rete e termina sul fondo. Cinque minuti più tardi arriva la prima occasione per gli ospiti: Beste crossa in mezzo e trova Manzambi, che ci prova al volo. Sulla linea è Castro, prestato alla difesa, a salvare i suoi. Dopo la paura ecco la gioia, alla mezz’ora il Bologna passa in vantaggio: Odgaard passa per il centro, la palla arriva a Cambiaghi dopo un’indecisione della retroguardia tedesca. L’esterno ci prova ma viene ribattuto, sul tap-in si avventa Orsolini che insacca in rete. I rossoblù gestiscono il vantaggio fino al 45′.

Il secondo tempo

Il Bologna torna in campo alla ricerca del raddoppio. Il primo sprint è di Cambiaghi che prova lo strappo sulla sinistra ma viene contrastato in maniera regolare da Treu. Il Friburgo risponde con Scherhabdt che tenta il diagonale ma Skorupski si oppone con efficacia. Un minuto più tardi, ecco la seconda svolta della partita. Sull’azione precedente, il direttore di gara – dopo un consulto Var – assegna un calcio di rigore ai tedeschi per un fallo di mano da parte di Castro. Dal dischetto si presenta Adamu che al 57′ pareggia i conti. Gli ospiti acquisiscono fiducia e al 70′ hanno una chance clamorosa: Bernardeschi perde un brutto pallone, Manzambi lancia Scherhandt che conclude ma trova la splendida opposizione di Skorupski. Sulla ribattuta Beste va a botta sicura ma è ancora l’estremo difensore polacco a vestire i panni di Superman. Il Bologna va in affanno, il Friburgo prova ad approfittarne ma senza riuscirci. I rossoblù provano l’ultimo pressing, ci prova Odgaard ma i tedeschi respingono l’ultimo assalto. Termina 1-1 la sfida del Dall’Ara, primo punto per i rossoblù in questa Europa League.