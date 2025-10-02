SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Europa League, il programma di oggi

Europa League, il programma di oggi

di
Europa League, il programma di oggi

Torna l’Europa League. In campo Roma e Bologna, ma non solo: ecco tutte le sfide in programma questo giovedì 2 ottobre.

Questo il programma delle gare di oggi

Ore 18.45

Bologna – Freiburg

Celtic – Braga

Fenerbahçe – Nizza

FCSB – Young Boys

Ludogorets – Real Betis

Panathinaikos – Go Ahead Eagles

Roma – Lille

Viktoria Plzeň – Malmö

Brann – Utrecht

Ore 21:00

Basel – Stuttgart

Feyenoord – Aston Villa

Porto – Crvena Zvezda

Genk – Ferencváros

Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagabria

Nottingham Forest – Midtjylland

Lione – Salisburgo

Celta Vigo – PAOK

Sturm Graz – Rangers

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×