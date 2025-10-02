Europa League, la Roma cade all’Olimpico: il Lille vince 1-0

Dopo la vittoria esterna sul campo del Nizza all’esordio, la Roma non si conferma e viene sconfitta in casa dal Lille nella seconda giornata dell’Europa League Phase: finisce 1-0 per i francesi.

Il primo tempo

La prima occasione è per i padroni di casa: Matias Soulé tenta il tiro dal limite dell’area ma centra in pieno Mandi. Al 6′, però, è il Lille che la sblocca: errore di Tsimikas, Meunier gli ruba palla a serve Correia, che a sua volta pesca Haraldsson, bravo a trafiggere Svilar per il vantaggio dei francesi. La Roma accusa il colpo e quattro minuti più tardi rischia ancora: Svilar viene pressato da uno scatenato Haraldsson che costringe il portiere giallorosso a un rilancio frettoloso.

La formazione di Gian Piero Gasperini prova a reagire: prima Soulé poi Ferguson provano a impensierire la retroguardia avversaria, senza però concretizzare le occasioni. Al 22′ tentativo anche da parte di El Aynaoui, la sfera termina al lato. Il Lille torna in avanti alla mezz’ora: Sahraoui tenta il diagonale di sinistro che termina fuori di un soffio. Al 35′ l’occasione migliore della Roma: Soulé calcia ma viene murato, Tsimikas trova la respinta di Ozer e infine El Aynaoui conclude ma Mandi salva sulla linea. Termina 1-0 per il Lille il primo tempo.

Il secondo tempo

I secondi 45′ si aprono con la formazione francese ancora in pressing: Giroud impensierisce Svilar con un pressing ben costruito, Bentaleb prova la conclusione dalla distanza con la palla che termina sul fondo. La Roma soffre: Bentaleb lancia Giroud che conclude a botta sicura, Svilar con una respinta prodigiosa tiene ancora in partita i suoi. I giallorossi rispondono con Ferguson, che gira di testa da corner con la palla che sfiora il palo alla destra di Ozer.

A metà ripresa i ritmi rallentano, la Roma prova a riversarsi in avanti ma fatica a creare gioco. Al 77′ è ancora Ferguson che ha una grande occasione, ma l’attaccante – da due passi – impatta male la palla con Meunier che allontana il pericolo. Due minuti più tardi ci prova anche il neoentrato Wesley, il suo sinistro viene deviato in angolo. All’81’ la partita cambia: tocco di braccio da parte di Mandi, il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Roma dopo consulto Var. Sul dischetto si presenta Dovbyk che però trova la respinta di Ozer, ma il penalty è da ribattere per la partenza irregolare del portiere ospite. Scena alla Fantozzi, perché Dovbyk lo tira ancora e sbaglia nuovamente, per l’ennesima partenza irregolare di Ozer. Al terzo tentativo si presenta Soulé ma Ozer fa il terzo miracolo della sua serata parando il penalty all’argentino. In un misto di euforia e nervosismo, la Roma prova il forcing finale in preda alla disperazione, ma il Lille gestisce oltre il 90′ e porta a casa tre punti preziosi. Delusione per i giallorossi di Gasp, che rimangono con tre punti in classifica.