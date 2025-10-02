La Fiorentina ritrova la vittoria: bastano Piccoli e Ndour per superare il Sigma Olomouc

La Fiorentina torna a vincere dopo oltre un mese dall’ultima volta, contro il Polyssia nei preliminari di Conference League. 2-0, con una rete per tempo, per la squadra di Stefano Pioli che rialza la testa e prova ad acquisire fiducia da questo successo. In casa viola è la serata delle prime volte, perché la formazione toscana vince coi gol di Piccoli e Ndour, entrambi al primo gol con la maglia della Fiorentina.

La gara

Primo tempo di dominio del possesso palla quello della Fiorentina, che gestisce il ritmo della gara e il possesso. I modesti avversari cechi si limitano a opporre resistenza e difendere la propria area di rigore e ripartire in contropiede. La squadra di mister Pioli però non crea grandi occasioni. Paradossalmente, nonostante il controllo, la Viola trova il vantaggio trovando spazio in profondità. Ndour trova il suggerimento giusto per Piccoli e lo lancia verso la porta. Dopo 25/30 metri di corsa, all’ingresso dell’area l’ex Cagliari incrocia e supera Koutny.

Nella ripresa, il Sigma Olomouc ci prova con coraggio, ma la sua spinta è priva di qualità. La Fiorentina controlla e riparte senza però creare mai la reale occasione di raddoppiare. Al 95′ ci pensa Ndour a chiudere i conti con un destro meraviglioso da 25 metri, che bacia il palo e si insacca per il 2-0. La Fiorentina porta così a casa i primi tre fondamentali punti della League Phase di Conference League.