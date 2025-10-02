Fiorentina, Pioli: “Contento della risposta dei ragazzi. Lavoriamo per uscire da questo avvio complicato”

Dopo il successo 2-0 della Fiorentina sul Sigma Olomouc, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Una vittoria che dà un po’ di ossigeno alla formazione viola e anche al suo tecnico dopo un avvio di stagione molto complicato.

Commento alla vittoria, il valore:

“Vincere fa bene, questo sicuramente. Era il nostro obiettivo oggi. Abbiamo giocato bene, abbiamo gestito bene, la potevamo chiudere prima. Abbiamo avuto il giusto spirito e abbiamo cominciato bene il girone”.

Sul primo gol di Piccoli:

“Un attaccante quando segna cresce in fiducia e autostima. Piccoli ha lavorato molto bene sulla profondità, sul filo del fuorigioco, con Dzeko che lavorava tra le linee”.

Sul turnover:

“La prestazione delle partite mi dà spunti per le scelte successive. Poi dipende dalle partite, dagli avversari. Però hanno risposto tutti molto bene. Abbiamo cominciato in maniera negativa, è un avvio complicato. Ma abbiamo mostrato di essere uniti”.

Sul sistema tattico:

“Stiamo insistendo dall’inizio con il 3+2 in costruzione. Poi davanti dipende dall’avversario se giocare con due o tre davanti. Ne abbiamo tanti. Dobbiamo poi avere idee e continuità all’interno della partita. Soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari”.

Unità di intenti nel gruppo.

“I risultati negativi in Italia si portano dietro tanto altro. Noi siamo un gruppo molto unito. Siamo stati carenti nelle prestazioni, però stiamo lavorando per uscirne. In campionato siamo indietro, ma possiamo risalire”.