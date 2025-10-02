Roma, Gasperini: “Mai capitato di sbagliare tre rigori… Possiamo crescere ancora:

Al termine della sfida contro il Lille, valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Europa League, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato a Sky la prestazione dei suoi uomini, soffermandosi sui momenti chiave del match.

Sui tre rigori falliti e sull’approccio alla partita

“Non mi era mai capitato di vedere tre rigori sbagliati in una sola gara. Siamo andati sotto molto presto e questo ha permesso a loro di impostare il match nella maniera che preferivano. Al netto di qualche imprecisione tecnica, la squadra ha giocato con intensità e voglia fino alla fine, cercando di raddrizzare il risultato. In Europa le partite sono sempre aperte e combattute: magari non siamo stati abbastanza concreti nelle occasioni create, ma credo che da queste sfide si possa uscire con qualcosa in più per crescere”.

Sulle cause degli errori dagli undici metri

“È stato un episodio raro, quasi unico, che ha inevitabilmente condizionato il punteggio. Nel secondo tempo abbiamo spinto molto, rischiando anche qualcosa, e quel rigore avrebbe potuto dare una svolta positiva. È chiaro che, quando perdi, la percezione è negativa, ma io resto convinto che da questa gara usciamo con valori importanti da tenere stretti”.

Sull’atteggiamento della squadra e le difficoltà contro il Lille

“Non era semplice affrontare una squadra rapida e tecnica come il Lille, capace di ripartire con qualità. Nel primo tempo, a tratti, e poi nella ripresa abbiamo trovato continuità in attacco, mantenendo alto lo spirito e l’intensità. Certo, abbiamo commesso errori tecnici che hanno fatto la differenza, soprattutto in uscita e nel disimpegno, situazioni su cui loro hanno costruito le occasioni migliori. Ma la concentrazione della squadra è stata buona e in questa fase a gironi è importante crescere partita dopo partita, senza la pressione dell’eliminazione diretta”.

Sul possibile contraccolpo emotivo per Dovbyk e Ferguson

“Non parliamo di abbattimento: nello sport la parola “delusione” non deve esistere. Gli errori fanno parte del gioco e per fortuna torniamo in campo tra meno di tre giorni. È fondamentale archiviare velocemente sia le vittorie che le sconfitte”.

Sugli infortunati in vista della prossima gara contro la Fiorentina

“Per ora non so dare certezze. Dybala non si è ancora allenato con il gruppo e domani capiremo meglio. Forse Massara ne sa qualcosa in più, ma non credo che ci siano grandi novità”.