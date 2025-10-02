Lite in diretta, a Pechino succede di tutto: tennis ammutolito

I tantissimi appassionati di tennis sono rimasti senza parole dopo quanto accaduto durante il torneo di Pechino: lite pazzesca in campo.

Il torneo ATP 500 di Pechino ha regalato tante emozioni sia al pubblico presente sugli spalti che ai tanti che hanno seguito i match da casa. Tra i tifosi italiani c’è un po’ di rammarico per l’infortunio capitato a Lorenzo Musetti durante il quarto di finale contro Learner Tien: dato il ritiro in semifinale di Medvedev il tennista di Carrara avrebbe davvero avuto l’occasione di giocarsi la vittoria in finale contro Jannik Sinner.

In queste ore, però, i riflettori sono puntati su ciò che sta accadendo nel singolare femminile del torneo di Pechino. Il match più interessante degli ottavi di finale era senza dubbio quello che metteva di fronte Coco Gauff, attuale numero 3 al mondo, e Belinda Bencic, numero 16 del ranking WTA e semifinalista a Wimbledon 2025.

Alla fine l’ha spuntata la statunitense, brava a chiudere il discorso nel terzo set dopo la grande battaglia nelle prime due frazioni. Il primo set è andato alla svizzera, che però ha dovuto cedere al tie-break del secondo: nel set decisivo ha avuto la meglio la vincitrice dello scorso Roland Garros. Durante il match è andato in scena anche un litigio tra le due giocatrici: un momento che a detta di Coco Gauff ha avuto anche un peso nel risultato finale.

Lite furibonda a Pechino: ha perso le staffe, tifosi gelati

Nell’intervista rilasciata a Ubitennis la statunitense ha provato a spiegare il perché della sua reazione nei confronti dell’avversaria. “Ho capito che aveva detto qualcosa al mio team, ma non sapevo esattamente cosa – le parole di Coco Gauff – Mi hanno riferito che ha detto ‘State zitti’. Io non l’ho sentito, quindi posso solo basarmi su ciò che mi hanno riferito. Credo si sia infastidita perché mi stavano sostenendo”.

“A me sinceramente non dà fastidio, le ho solo detto di essere rispettosa – ha poi aggiunto la 21enne di Atlanta – Sono sempre stata gentile con il suo team fuori dal campo, tra di noi c’è sempre stato un rapporto cordiale, non mi è piaciuto quel commento rivolto al mio angolo, tutto qui”.

Tense moment between Belinda Bencic and Coco Gauff in Beijing 🤯pic.twitter.com/Gztx0wwdWN — FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) September 30, 2025

Quel battibecco ha inizialmente destabilizzato Coco Gauff, come si può notare dai tre doppi falli commessi nel game successivo. Tuttavia è proprio da quel momento in poi che la statunitense ha deciso di alzare il livello del suo gioco: “Mi sono detta: ‘Ok, ora devo vincere per forza, soprattutto dopo questo episodio’. E’ diventata una questione di orgoglio”.