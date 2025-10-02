Roma-Lille, le scelte ufficiali di Gasperini e Génésio

Ferguson? “Ferguson è un giovane, un classe 2004 che ha fatto molto bene due anni fa. La scorsa stagione ha avuto difficoltà per infortuni e per il cambio di squadra a gennaio, ha giocato poco e il tentativo con lui è quello di riportare quelle speranze che c’erano su di lui quando da giovane era partito così bene. Si sta applicando, lui e Dovbyk si stanno alternando. È importante la loro crescita principalmente dal punto di vista atletico”.

Zona di comfort? “Per zona di comfort intendevo delle abitudini che avevo conseguito negli anni, poi magari ti trovi per caratteristiche a dover cercare altre situazioni diverse. Tanto per essere chiari, per me non è usuale finire le partite con due centrocampisti come attaccanti come successo al derby o a Nizza. Sono costretto però a fare anche questo”.

Turnover? “La fatica col Verona non è stata fisica, ma più sulle motivazioni. Non è facile uscire da una partita come il derby che ti toglie energie nervose e poi la prima in Europa League, il Verona aveva una reattività maggiore. Aver segnato prima forse ha condizionato la partita, ma non ho mai pensato potesse essere un problema fisico. Il problema è sempre rientrare nella partita e valutare bene l’avversario, ci sta che in tre partite pensi che il Verona possa essere l’avversario meno ostico e poi si rivela difficilissimo. Dobbiamo acquisire queste abitudini, nel calcio di oggi con le coppe e le nazionali si gioca tre partite a settimana per undici mesi all’anno, questa ormai è la normalità”.