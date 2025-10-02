Sinner, ancora una squalifica: ci è cascato di nuovo

La nuova squalifica ha lasciato senza parole tutti i fan di Jannik Sinner: nessuno se l’aspettava, cosa è successo.

La perdita del primo posto nel ranking ATP non ha turbato troppo Jannik Sinner. Evidentemente il campione italiano riteneva possibile il sorpasso di Carlos Alcaraz visti i tanti punti che era chiamato a difendere sul cemento. Inoltre non bisogna dimenticare che in questa stagione Sinner è rimasto fermo per ben tre mesi a causa della squalifica inflitta per il caso Clostebol: un periodo in cui il 24enne di San Candido avrebbe potuto partecipare a diversi tornei e accumulare punti.

Proprio nelle scorse ore è però accaduto un episodio che ha lasciato senza parole i fan di Sinner. Ancora una volta bisogna fare i conti con una squalifica, anche se in questo caso per motivi completamente diversi da quella che ha riguardato il numero 2 al mondo. Stavolta il tennista colpito dalla sanzione è Daniil Medvedev: il tennista russo non ha affatto gradito questa decisione e lo ha fatto capire chiaramente in diretta.

Il cammino di Medvedev nel torneo ATP 500 di Pechino è stato molto buono. Il moscovita ha superato in due set Norrie e Davidovich Fokina prima di riservare lo stesso trattamento anche al numero 3 del ranking ATP, Alexander Zverev. Nella semifinale contro Learner Tien era riuscito anche a vincere il primo set e nel secondo sembrava essere ormai a un passo dal successo.

Nuova squalifica, fan di Sinner gelati: è successo a Pechino

Medvedev era infatti avanti 5-3 ma proprio in quel momento la sua partita comincia a girare nel verso sbagliato, anche a causa di un problema fisico. Tien rimonta e porta a casa il secondo set, il russo chiede il Medical Time Out ma al suo rientro in campo è chiaramente in difficoltà. Lo statunitense va facilmente avanti nel terzo set, con Medvedev che praticamente si trascina per il campo.

Il giudice di sedia, sull’1-0 per Tien e 40-15 a favore dell’americano nel secondo game, richiama il russo per scarso impegno e gli rifila un ‘warning’. Medvedev non ci sta e cerca di spiegare cosa sta succedendo, prima di esternare chiaramente la sua frustrazione: “Perché tutti gli arbitri del mondo cercano di intimidirmi? Dopo gli US Open sto cercando di essere bravo“.

Daniil Medvedev, en proie aux crampes, reçoit un avertissement pour “manque de combativité” en demi-finale à Pékin face à Tien pic.twitter.com/1ZxksKX8j2 — TennisTemple (@tennistemple) September 30, 2025

Il match riprende con Medvedev che gioca altri due game (perdendoli), prima di optare per il ritiro. Una beffa per il russo, che a un certo punto del match accarezzava la possibilità di tornare a giocare una finale in un torneo e soprattutto di sfidare di nuovo Jannik Sinner.