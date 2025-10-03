Italia, i convocati di Gattuso per le sfide a Estonia e Israele: ci sono sorprese

In vista dei due importanti impegni per la qualificazione ai Mondiali del 2026, Gennaro Gattuso, CT della Nazionale italiana, ha annunciato i convocati. L’Italia giocherà sabato 11 ottobre a Tallinn contro l’Estonia, poi martedì 14 ottobre a Udine contro Israele.
Ci sono un paio di sorprese: Nicolussi Caviglia a centrocampo e Cambiaghi in attacco.
L’elenco dei convocati
PORTIERI: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario.
DIFENSORI: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie
CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Tonali
ATTACCANTI: Cambiaghi, F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni