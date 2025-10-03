SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Italia, i convocati di Gattuso per le sfide a Estonia e Israele: ci sono sorprese

Italia, i convocati di Gattuso per le sfide a Estonia e Israele: ci sono sorprese

di

In vista dei due importanti impegni per la qualificazione ai Mondiali del 2026, Gennaro Gattuso, CT della Nazionale italiana, ha annunciato i convocati. L’Italia giocherà sabato 11 ottobre a Tallinn contro l’Estonia, poi martedì 14 ottobre a Udine contro Israele.

Ci sono un paio di sorprese: Nicolussi Caviglia a centrocampo e Cambiaghi in attacco.

Barella e Gattuso in conferenza stampa con la Nazionale
Barella e Gattuso in conferenza stampa con la Nazionale

L’elenco dei convocati

PORTIERI: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Tonali

ATTACCANTI: Cambiaghi, F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×