Juventus, è tornata la pareggite? Contro il Milan serve scacciarla!

Quattro volte consecutive il segno X. La Juventus non vince dallo scorso 13 settembre ed è passato quasi un mese dal successo contro l’Inter, ottenuto in rimonta e al fotofinish, che avrebbe potuto e dovuto dare un grande slancio ai bianconeri. Ciò, però, non è accaduto, visto che sono arrivati i pareggi con Borussia Dortmund, Verona, Atalanta e Villarreal.

Juventus, ora serve il cambio di marcia

La formazione di Tudor va dunque a caccia del nuovo successo e per farlo si affida anche al pubblico dello Stadium, pronto più che mai a spingere la squadra domenica sera per il big match contro un Milan lanciato verso ambizioni molto elevate. Sarà anche il giorno del ritorno di Max Allegri a Torino, da avversario.

Certo, l’atteggiamento della Juventus nel primo tempo della serata di Champions non lascia ben sperare, considerando il fatto che occorreva entrare in campo con grande spirito e fame agonistica. Invece la Juve si è arrovellata su sé stessa, non riuscendo a fornire un imprinting chiaro e preciso al proprio sviluppo esecutivo.

Le parole di Tudor post-Champions

Igor Tudor, tecnico della Juve, ha parlato così ai canali ufficiali: “Dispiace e siamo arrabbiati per la rete nel finale perché non si può prendere un gol così su calcio d’angolo negli ultimi secondi di una partita, eravamo in tanti in area di rigore. Abbiamo spinto mollto nel secondo tempo facendo una grande ripresa, mentre il Villarreal ha fatto meglio nel primo. È una squadra difficile da affrontare”.

A Sky, Tudor ha aggiunto: “Sono arrabbiato, non si può buttare via la partita negli ultimi secondi per un angolo così. Dispiace perché avevamo la partita in mano. E c’è il rammarico per non averla chiusa prima, abbiamo avuto due occasioni con David e sul 3-1 sarebbe stata finita. Abbiamo spinto molto nel secondo tempo, un gran secondo tempo, loro meglio nel primo. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti”.