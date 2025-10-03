LeBron James, è un disastro: si è tirato indietro all’ultimo

LeBron James ha dovuto rinunciarci all’ultimo momento: ormai è ufficiale, la stella dei Lakers non potrà esserci.

La stagione 2025/2026, che prenderà il via tra meno di tre settimane, sarà la 23esima in NBA per LeBron James. Una straordinaria avventura cominciata nel 2003 con la canotta dei Cleveland Cavaliers e che lo vede ancora pienamente attivo come ‘stella’ dei Los Angeles Lakers. Il suo obiettivo è quello di riportare i gialloviola a giocare le Finals e magari conquistare un altro anello prima di chiudere definitivamente con il basket giocato.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che preoccupa non poco tutti i tifosi dei Lakers. All’apertura del training camp a El Segundo, infatti, il fenomeno di Akron non si è allenato con il resto del team. Stando alle voci che trapelano da Los Angeles la probabilità che LeBron James sia costretto a saltare i match di pre-season sembra molto elevata. Ma di cosa si tratta? Qual è il guaio fisico che sta impedendo a LBJ di scendere in campo?

Il coach dei Los Angeles Lakers, JJ Redick, ha provato a fare il punto della situazione, spiegando che il vincitore di 4 anelli (due con Miami, uno con Cleveland e uno con i Lakers) è alle prese con un’irritazione al nervo del gluteo: ciò vuol dire che quest’anno la sua preparazione alla regular season procederà più lentamente.

LeBron James non ce la fa: tifosi gelati, deve rinunciarci

“Con lui ragioniamo sul lungo periodo, anche se ci piacerebbe averlo in campo almeno per una partita di preseason“, ha aggiunto JJ Redick. Nonostante le parole del coach dei Lakers tutto lascia pensare che l’esordio stagionale di LBJ arriverà proprio nella prima partita di regular season, in programma il prossimo 22 ottobre contro i Golden State Warriors.

In una recente intervista rilasciata a ESPN era stato proprio LeBron James a rivelare a ESPN di non essere nelle migliori condizioni fisiche: “Sto ancora alzando i giri del motore, non sono dove voglio essere dal punto di vista fisico“, aveva detto il numero 23 dei Lakers.

LeBron è un giocatore troppo importante per la franchigia losangelina e per questo non verrà fatto il passo più lungo della gamba: il 41enne tornerà in campo solo quando sarà pienamente ristabilito dal problema al gluteo. Ovviamente i tifosi gialloviola si augurano che questa ventina di giorni che separa i Lakers dal debutto contro i Warriors basti per tornare in piena forma.