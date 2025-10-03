Torino in difficoltà, i tifosi ironizzano: “Oronzo Canà unica soluzione”. Ultima chance per Baroni?

Il Torino è in evidente difficoltà. I numeri parlano chiaro e l’andamento dei granata in questo primo scorcio di stagione non può certamente soddisfare Marco Baroni. Lunedì sera è arrivata la sconfitta contro il Parma, arrivata in seguito all’affermazione di Coppa Italia. La classifica fa paura: 4 punti nelle prime cinque partite, frutto di 2 gol segnati e addirittura dieci subiti. Insieme al Lecce, i granata hanno la peggior difesa in quest’inizio di campionato.

I tifosi contestano Cairo e ironizzano sul tecnico…

Il rapporto tra la tifoseria e la proprietà è sotto agli occhi di tutti: il coro “Cairo devi vendere…” risuona ogni domenica negli stadi in cui gioca il Torino, ma non solo. I tfosi hanno ironizzato sull’eventuale post-Baroni: “Oronzo Canà la nostra unica soluzione… Cairo non perdere questa occasione” è lo striscione apparso nella notte al Filadelfia.

Contro la Lazio, ecco che per Marco Baroni (ritorno da ex) potrebbe essere l’ultima chance. Serve una scossa anzitutto sul piano della prestazione, poi i risultati arriveranno di conseguenza. Ma il gioco deve crescere. Sono troppe le fragilità difensive emerse in queste prime apparizioni dei granata in stagione. Fragilità che si sommano alle difficoltà di costruire occasioni potenzialmente decisive in fase offensiva.

Le parole di Baroni post-Parma

“Oggi la squadra ha fatto una partita importante sotto tutti gli aspetti. Il Parma ha faticato tanto. Noi abbiamo creato tante occasioni, loro solo due tiri. Una sconfitta che brucia, ma questa è la strada. Giocare con questa energia e questo vigore. Una prestazione convincente. Siamo penalizzati dal risultato, ma mettendo quel pezzettino di attenzione in più possiamo farcela. Non voglio commentare il risultato. Ho detto alla squadra che siamo dentro la prestazione, dobbiamo insistere. Sono convinto che arriveranno anche le vittorie. Siamo consapevoli che la sconfitta è pesante”.

“Penso che si sarà una modifica nel valutare queste situazione. Nel calcio ci sono delle dinamiche e le braccia sono importanti”.