Lazio-Torino, 103 minuti folli all’Olimpico: sorpassi e sei gol. Granata beffati in extremis

Una gara folle all’Olimpico! Finisce 3-3 la sfida tra Lazio e Torino al termine di un confronto che ha regalato emozioni dall’inizio alla fine.

La partita inizia con un Torino effervescente che prova a farsi vedere a ripetizione dalle parti di Provedel. E’ ottimo l’atteggiamento dei granata che provano a scuotersi con coraggio, giocando costantemente in proiezione offensiva. Al minuto 6 Ngonge riceve da Pedersen e scarica una conclusione che non impensierisce l’estremo difensore biancoceleste.

Al 16′ la prima svolta del match: Pedersen inserisce in area un pallone molto pericoloso, Simeone è un falco e deposita in rete una corta respinta di Provedel. Quando vede l’Olimpico, Simeone segna sempre e comunque. Quest’anno aveva già deciso l’incontro con la Roma. Al 24′ Pedro commette un’ingenuità che rischia di costare il raddoppio, ma Provedel si supera e salva su Ngonge.

Partita folle all’Olimpico

Gol sbagliato, gol subito: la dura legge del gol viene promulgata anche in questo pomeriggio soleggiato all’Olimpico. Pedro imbuca per Cancellieri che sterza e segna nuovamente: momento magico per l’esterno offensivo di Sarri, che è gasato e al 40′ timbra il sorpasso: nuova sterzata classica sul mancino e conclusione che trafigge Israel.

Si va dunque al riposo sul vantaggio biancoceleste, con il rammarico in casa granata di non essere riusciti a gestire un’importante situazione di vantaggio.

Al 73′ nuova situazione scombinante: iniziativa di Nkounkou che passa in mezzo a due maglie biancocelesti e trova Adams, bravo a insaccare sotto la traversa segnando il più classico dei gol di rapina.

La partita continua a essere molto divertente e aperta: Masina appoggia per Coco che in mischia insacca, Provedel non riesce a trattenere la sfera.

Al minuto 103 Cataldi pareggia dal dischetto: rammarico Toro con finale inimmaginabile!

LE FORMAZIONI INIZIALI DELL’INCONTRO

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Asllani, Casadei, Lazaro; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri.